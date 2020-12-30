Gelinim Mutfakta İmam Bayıldı tarifi | İmam Bayıldı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

İmam Bayıldı yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün İmam Bayıldı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı İmam Bayıldı nasıl yapılır? İmam Bayıldı tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

GELİNİM MUTFAKTA MALZEMELERİ VE TARİFİ

MALZEMELER:

1 buçuk kilo kıyma

4 tane domates

2 tane kuru soğan

3 tane sivri biber

Yarım bardak sıvıyağ

1 kutu rendelenmiş domates

2 kaşık biber salçası

2 kaşık domates salçası

2 diş sarımsak

Maydanoz

Pul biber

Toz biber

Tuz



LAHMACUN HAMURU TARİFİ

MALZEMELER:

2 kilo un

3 bardağa yakın ılık su

1 paket kuru maya,

3 bardağa yakın ılık süt

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Tuz

Un

GELİNİM MUTFAKTA LAHMACUN NASIL YAPILIR?

Lahmacunun ilk önce hamurunu hazırlamakla işe koyulun. İlk adım olarak mayayı ılık su yardımı ile karıştırarak eritin. Daha sonra derin bir kap alın ve içerisine sıvıyağ, un, tuz ve mayayı koyun. Daha sonra içerisine su ve süt ekleyip yoğurarak yumuşak bir hamur elde edin. Yoğurduğunuz bu hamurun üstünü kapatıp mayalanması için beklemeye alın.

İkinci adımda kıymalı iç harcını hazırlamaya başlayın. Bunun için ilk önce domateslerin kabuğunu soyup, soğan, sivri biber, sarımsak ve maydanoz ile birlikte mutfak robotu yardımı ile incecik oluncaya dek içinden geçirin. Harcın içerisine kıyma, toz biber, pul biber, rendelediğiniz domates, tuz, sıvı yağ ve salçayı ekleyip tekrar hep birlikte robottan geçirin.

Mayaladığınız hamurdan mandalina büyüklüğünde veya istediğiniz büyüklükte parçalar kopartın. Kopardığınız parçaları teker teker tepsi içerisine dizin ve üzerlerini kapatıp beklemeye alın. Daha sonra bu parçaları unlu bir zemin üzerine oval veya yuvarlak olacak şekillerde açma işlemine başlayın. Daha sonra açtığınız bu parçaları yağlı kâğıt üzerine koyup üzerine hazırladığınız kıymalı iç harcı yaymaya başlayın.

Son olarak hazırladığınız lahmacunu yağlı kâğıdı ile birlikte tavaya yerleştirin. Tavanın kapağı kapalı olacak şekilde hamur kıvamını alana dek pişirmeye devam edin.

İstediğiniz kıvama ulaştıktan sonra yağlı kâğıdı kaldırın ve şekli bozulmadan pişirmeye devam edin. Bütün parçaları teker teker bu işleme sokup bitene kadar devam edin.

Hazırladığınız bu lezzetli lahmacunu, marul, maydanoz, soğan, domates, limon, salata veya ayran gibi bir içecek eşliğinde servis edebilirsiniz, afiyet olsun.