Gelinim Mutfakta ıspanak topları tarifi | Ispanak topları nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Demet Akalın'ın Kanal D ekranlarında hafta içi her gün sunduğu Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün gelinler ıspanak topları tarifini deniyor. Tarifin nasıl yapıldığı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Ispanak topları nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtını haberimizde verdik. İşte Gelinim Mutfakta ıspanak topları tarifi...

ISPANAK TOPLARI MALZEMELERİ NELERDİR?

500 g ıspanak (İnce kıyılmış)

3 adet büyük boy yumurta

2 kahve fincanı ekmek kırıntısı (Veya galeta unu)

1 demet taze soğan (İnce doğranmış)

1 su bardağı parmesan peyniri (Rendelenmiş)

1 kahve fincanı cheddar veya taze kaşar peyniri (Rendelenmiş)

1/ 2 su bardağı tereyağı (Eritilmiş)

1 çay kaşığı sarımsak tozu

1 / 2 çay kaşığı tuz

1 / 2 çay kaşığı karabiber

ISPANAK TOPLARI NASIL YAPILIR?

Büyük bir kapta ıspanakları elinizle ovun ve çıkan suyunu sıkarak süzün.

Üzerine ekmek kırıntısını, peynirleri, tereyağını, yeşil soğanı, yumurtaları, tuz, karabiber ve sarımsağı ekleyerek iyice karıştırın.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar alarak toplar haline getirin ve yağlanmış fırın tepsisine yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 20-25 dakika süreyle, ıspanak topları altın rengini alana kadar pişirin.

Fırından alarak sıcak veya ılık servis edin.