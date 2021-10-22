Gelinim Mutfakta ıspanaklı kek tarifi | Ispanaklı kek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta'da bugün yarışmacılar ıspanaklı kek tarifini yapıyor. İzleyiciler çayın yanında harika giden lezzeti denemek için 'Ispanaklı kek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?' sorularını aratmaya başladı. Biz de haberimizde Gelinim Mutfakta ıspanaklı kek tarifine yer verdik...

ISPANAKLI KEK MALZEMELERİ NELERDİR?

3 yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı zeytinyağı

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

200 gram ıspanak

1 adet damla sakızı

Ispanaklı kek üzeri için (isteğe bağlı):

2 paket toz krem şanti

1 su bardağından biraz fazla süt

ISPANAKLI KEK NASIL YAPILIR?

Yumurta ve koz şekeri krema kıvamına gelene kadar çırpın. Yağı ekleyip çırpmaya devam edin. Ispanağı, damla sakızını ve sütü mutfak robotundan geçirin. Elde ettiğiniz karışımı kek harcına ilave edin. Elenmiş un, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin. Yağlanmış kek kalıbına karışımı dökün ve önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında ortalama 35 - 40 dakika pişirin. Pişen keki servis tabağına çıkartın. Krem şanti eklemek istiyorsanız krem şantiyi hazırlayın ve buzdolabında bekletin. Kek soğuyunca üzerini krem şantiyle kaplayıp servis edebilirsiniz.