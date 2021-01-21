Gelinim Mutfakta Ispanaklı Kol Böreği tarifi | Ispanaklı Kol Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Ispanaklı Kol Böreği yapılışı ve tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Ispanaklı Kol Böreği yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Ispanaklı Kol Böreği nasıl yapılır? Ispanaklı Kol Böreği tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

ISPANAKLI KOL BÖREĞİ TARİFİ VE MALZEMELERİ

4 adet yufka,

1 baş soğan,

500 g ıspanak,

1 su bardağı lor peyniri veya ezilmiş beyaz peynir,

1 çay bardağı+4 yemek kaşığı sıvı yağ,

1 su bardağı süt,

2 yemek kaşığı yoğurt,

1 yumurta sarısı,

Tuz,

Susam

GELİNİM MUTFAKTA ISPANAKLI KOL BÖREĞİ YAPILIŞI

Soğanı küçük küçük doğrayıp 4 yemek kaşığı sıvı yağda kavurun,

Yıkayıp ince ince kıydığınız ıspanakları da ekleyip suyunu çekene kadar kavurun,

Tuzunu ekleyip ateşten alın,

Peyniri ekleyip karıştırın,

Süt ve yoğurdu karıştırıp iyice çırpın,

Yufkanın birini tezgahın üzerine serin,

Üzerine kalan sıvı yağın dörtte birini gezdirin,

Süt+ yoğurt karışımının dörtte birini de üzerine gezdirin,

Ispanaklı harcı da aynı şekilde her yerine gezdirin (ki doladığınızda her katında harç olsun),

Yufkayı rulo şeklinde sarıp altını yağladığınız bir tepsiye dolayarak koyun,

Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp ortadaki yufkanın etrafına sarın,

Yumurta sarısını çırpıp üzerine sürüp susam serpin,

Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri kızarana kadar pişirin.