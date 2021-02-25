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Gelinim Mutfakta Ispanaklı Krep Pastası tarifi |Ispanaklı Krep Pastası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programının 25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlanan 649. Bölümünde gelinlerin hazırladığı "Ispanaklı Krep Pastası" tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ispanaklı Krep Pastası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları...

Gelinim Mutfakta Ispanaklı Krep Pastası tarifi |Ispanaklı Krep Pastası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün ekrana gelen Gelinim Mutfakta yemek yarışmasının bugünkü menüsünde Ispanaklı Krep Pastası var. İşte Gelinim Mutfakta Ispanaklı Krep Pastası tarifi ...

ISPANAKLI KREP PASTASI MALZEMELERİ VE TARİFİ

Krep hamuru için malzemeler şöyle;

2 su bardağı süt

2 adet yumurta

1 tutam tuz

2 su bardağı un

İç harcı için malzemeler aşağıdaki gibi;

1 adet soğan

2 bağ ıspanak– irice doğranmış

7-8-adet mantar – dilimlenmiş

1 diş sarımsak

Bir tutam tuz

Beşamel sos için de malzemeler şunlar;

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

Taze kaşar

Bir tutam Muskat

Bir tutamTuz

Bir tutam karabiber

Üzeri için;

Taze kaşar

Gelinim Mutfakta Ispanaklı Krep Pastası tarifi |Ispanaklı Krep Pastası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

ISPANAKLI KREP PASTASI NASIL YAPILIR?

Öncelikle krep malzemelerini bir kasede karıştırıp boza kıvamına getirin. Sonra teflon tavayı kızdırıp çok az sıvıyağ dökün. Ardından karışımdan kepçeyle alıp tavaya yayın.

Daha sonra krepleri arkalı önlü pişirin. Bir yandan başka bir tavada önce yemeklik doğradığınız soğanları soteleyin, ardından mantarları, ıspanağı ve tuzunu ekleyin.

 Sonra eşamel sos için, tereyağını bir tencerede eritin. Ardından unu ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun.

Arkasından sütü ilave edip, sos kaynayana ve kalınlaşana kadar karıştırın. Tuz, karabiber ve muskatla tatlandırın.

Sonda peyniri ekleyip erimesini sağlayın. Krebi bütün olarak fırına dayanıklı bir tepsiye koyun.

Üstüne ıspanaklı ve mantarlı harçtan koyun ve çok az beşamel sostan yayın. Tüm katları bu şekilde hazırlayın. En son krebi en üste koyduktan sonra kalan sosu üzerine dökün.

Yanlarından akmasını sağlayın ve üzerine rendelenmiş kaşar serpip 180 derece önceden ısıtılmış fırında 10 dakika pişirin ve sıcak olarak servis edin. Afiyet olsun...

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