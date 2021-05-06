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Gelinim Mutfakta Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma tarifi | Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta'nın bu bölümünde gelinler Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma yapıyor. Peki Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma tarifi...

Gelinim Mutfakta Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma tarifi | Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da gelinlerin bugün yapacağı Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarmanın tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor.  Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Sorularına haberimizden yanıt bulabilirsiniz. İşte  Gelinim Mutfakta Ispanaklı Mantarlı Tavuk Sarma tarifi...

ISPANAKLI MANTARLI TAVUK SARMA MALZEMELERİ

4 parça tavuk göğsü

Marinesi İçin

1 yemek kaşığı domates salçası
1 yemek kaşığı biber salçası
1 yemek kaşığı yoğurt
1 adet rendelenmiş kuru soğan
2 diş rendelenmiş sarımsak
3 yemek kaşığı zeytinyağı
Tuz
Karabiber
Pul biber
Kekik

İç Harcı İçin

10 adet mantar
Yarım demet ıspanak
1 adet kuru soğan
2 diş sarımsak
1 adet kapya biber
Tuz
Karabiber
Pul biber

ISPANAKLI MANTARLI TAVUK SARMA TARİFİ

Tavuk göğüslerini iki streç arasına alıp vurarak inceltelim 

Tabağımıza soğan sarımsak zeytin yağı salçalar baharatlar ve yoğurdu koyup güzelce karıştırıp tavukların üzeri ne her yerine gelecek şekilde sürüp üzerini streçle kapatıp buzdolabında 3 saat kadar bekletelim.

İç harcını hazırlamak için tavamıza zeytinyağını koyup minik minik doğradığımız soğan sarımsak ve kapya biberleri güzelce kavuruyoruz.

Daha sonra mantarları ekleyip suyunu salıp çekinceye kadar soteliyoruz son olarak doğradığımız ıspanağı ve baharatları ekleyip güzelce kavurup pişiriyoruz soğuması için kenara alıyoruz.

Tavuğumuzu tabağa alıyoruz iç harçtan koyup sarma sarar gibi sarıyoruz diğer tavuklara da aynı işlemi yapıyoruz.

Fırın kabımıza tavuk sarmalarını koyuyoruz üzerini ıslatılmış yağlı kağıtt ile kapatıp önceden ısıtılmış 190 derecede yaklaşık 40 dakika kadar pişiriyoruz.

Daha sonra üstünü açıp 5 dakika kadar daha üzeri kızarması için pişiriyoruz afiyet olsun.

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