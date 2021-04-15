Sivaslı sporcudan Avrupa gururu! Kick Boks’ta Avrupa şampiyonu olduKütahya'da çiftçiye destek amaçlı tarım danışmanı görevlendirildiAv sezonunda kuralları yok sayanlara ceza yağdı! İstanbul'da yasa dışı balık avcılığına 11 milyon lira ceza kesildiZonguldak'ta koronavirüs tedbirleri atında turizm haftası kutlandıSahillerdeki insan yoğunluğuna barikatlı çözüm! Çanakkale sahilleri pandemi nedeniyle kapatıldıNihan Ünsal, Burak Sergen'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdiKocaeli'de meydana gelen depremi hisseden vatandaşlar yaşadıkları o anı anlattıAntalya'da trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla oto korkulukları yenileniyorGelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi | Ispanaklı Vetrika nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Gelinim Mutfakta canlı yayını bugün 15 Nisan Perşembe full izle | Kanal D CANLI İZLE linki YOUTUBE
İstanbul14 °C
  1. HABERLER
  2. YEMEK TARİFLERİ
  3. Gelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi | Ispanaklı Vetrika nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi | Ispanaklı Vetrika nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler Ispanaklı Vetrika yapıyor. En güzel Ispanaklı Vetrika yapan gelin günün sonunda çeyrek altının sahibi olacak. Peki Ispanaklı Vetrika nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi ...

Gelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi | Ispanaklı Vetrika nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi ... Vetrika 

ISPANAKLI VETRİKA MALZEMELERİ

Osmanlı Mutfağı'na ait yemek türlerinden biri olan Vetrikanın malzemeleri ve yapılışı...

Hamuru İçin Malzemeler şöyle:

300 gram tereyağı

600 gram un

1,5 su bardağı su

5 adet yumurta

Kıymalı Harç İçin Malzemeler şöyle:

1 adet soğan

150 gram dana kıyma

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Peynirli Harç İçin Malzemeler şöyle:

1 su bardağı lor peyniri

1/2 demet maydanoz (kıyılmış)

1 demet ıspanak

ISPANAKLI VETRİKA NASIL YAPILIR?

Kıymalı harcı hazırlayın. Bir tavaya sıvı yağ koyup üzerine de kıymayı ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar kavurduktan sonra ince ince doğradığınız soğanları da üzerine ekleyin ve kavurun. Tuz ve karabiberi de ilave edip harcınız ocaktan alın.

Hamurunu için; Tereyağını bir tencerede erittikten sonra üzerine unu ekleyip 4 dakika kadar kavurun. Su ekleyip hamurunuz toparlandığında ocaktan alın.

Sonra yumurtaları kırıp hamura yedirin. Hamurunuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp tek tek yuvarlayıp tepsiye dizin. Ardından hamurların ortasına küçük yuvarlaklar açın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirdikten sonra yuvarlak hamurların bazılarına kıymalı harç bazılarına da lor peynirini doldurabilirsiniz. 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT