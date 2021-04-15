Gelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi | Ispanaklı Vetrika nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi ... Vetrika

ISPANAKLI VETRİKA MALZEMELERİ

Osmanlı Mutfağı'na ait yemek türlerinden biri olan Vetrikanın malzemeleri ve yapılışı...

Hamuru İçin Malzemeler şöyle:

300 gram tereyağı

600 gram un

1,5 su bardağı su

5 adet yumurta

Kıymalı Harç İçin Malzemeler şöyle:

1 adet soğan

150 gram dana kıyma

1/2 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

2 yemek kaşığı sıvı yağ

Peynirli Harç İçin Malzemeler şöyle:

1 su bardağı lor peyniri

1/2 demet maydanoz (kıyılmış)

1 demet ıspanak

ISPANAKLI VETRİKA NASIL YAPILIR?

Kıymalı harcı hazırlayın. Bir tavaya sıvı yağ koyup üzerine de kıymayı ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar kavurduktan sonra ince ince doğradığınız soğanları da üzerine ekleyin ve kavurun. Tuz ve karabiberi de ilave edip harcınız ocaktan alın.

Hamurunu için; Tereyağını bir tencerede erittikten sonra üzerine unu ekleyip 4 dakika kadar kavurun. Su ekleyip hamurunuz toparlandığında ocaktan alın.

Sonra yumurtaları kırıp hamura yedirin. Hamurunuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp tek tek yuvarlayıp tepsiye dizin. Ardından hamurların ortasına küçük yuvarlaklar açın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirdikten sonra yuvarlak hamurların bazılarına kıymalı harç bazılarına da lor peynirini doldurabilirsiniz.