Gelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi | Ispanaklı Vetrika nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler Ispanaklı Vetrika yapıyor. En güzel Ispanaklı Vetrika yapan gelin günün sonunda çeyrek altının sahibi olacak. Peki Ispanaklı Vetrika nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi ...
Gelinim Mutfakta Ispanaklı Vetrika tarifi ... Vetrika
ISPANAKLI VETRİKA MALZEMELERİ
Osmanlı Mutfağı'na ait yemek türlerinden biri olan Vetrikanın malzemeleri ve yapılışı...
Hamuru İçin Malzemeler şöyle:
300 gram tereyağı
600 gram un
1,5 su bardağı su
5 adet yumurta
Kıymalı Harç İçin Malzemeler şöyle:
1 adet soğan
150 gram dana kıyma
1/2 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı karabiber
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Peynirli Harç İçin Malzemeler şöyle:
1 su bardağı lor peyniri
1/2 demet maydanoz (kıyılmış)
1 demet ıspanak
ISPANAKLI VETRİKA NASIL YAPILIR?
Kıymalı harcı hazırlayın. Bir tavaya sıvı yağ koyup üzerine de kıymayı ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar kavurduktan sonra ince ince doğradığınız soğanları da üzerine ekleyin ve kavurun. Tuz ve karabiberi de ilave edip harcınız ocaktan alın.
Hamurunu için; Tereyağını bir tencerede erittikten sonra üzerine unu ekleyip 4 dakika kadar kavurun. Su ekleyip hamurunuz toparlandığında ocaktan alın.
Sonra yumurtaları kırıp hamura yedirin. Hamurunuzdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp tek tek yuvarlayıp tepsiye dizin. Ardından hamurların ortasına küçük yuvarlaklar açın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişirdikten sonra yuvarlak hamurların bazılarına kıymalı harç bazılarına da lor peynirini doldurabilirsiniz.