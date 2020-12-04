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  3. Gelinim Mutfakta İzmir Bombası tarifi | İzmir Bombası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta İzmir Bombası tarifi | İzmir Bombası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

İzmir Bombası tarifi nedir? İzmir Bombası bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı İzmir Bombası tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte İzmir Bombası yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Gelinim Mutfakta İzmir Bombası tarifi | İzmir Bombası nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

İzmir Bombası yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün İzmir Bombası yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı İzmir Bombası nasıl yapılır? İzmir Bombası tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

İZMİR BOMBASI TARİFİ VE MALZEMELERİ

90 gram margarin
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1/2 çay bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı (tepeleme) pudra şekeri
1 çay kaşığı kabartma tozu
2,5 su bardağı un
450 gram çikolata kreması (buzdolabında bekletilmiş)

İZMİR BOMBASI YAPILIŞI

Derin bir karıştırma kabında margarin, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri, kabartma tozu ve unu, ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurun.

Gerekirse az bir miktar daha un ekleyebilirsiniz.

Yoğurduğunuz hamuru 10 dakika buzdolabında bekletin.

Dinlenmiş olan hamurdan 15 parça küçük bezeler oluşturun.

Tüm bezeleri tezgahta incecik açın ve buzdolabında beklettiğiniz sürülebilir çikolatadan dondurma kaşığı ile hamurun üzerine koyun.

Hamuru çikolatanın üzerine doğru bohça gibi sarın ve fazlalığı kesin.

Hamuru topladığınız kısım altta kalacak şekilde pişirme kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine alın.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında kurabiyeleri 15 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı geçtikten sonra yenebilir.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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