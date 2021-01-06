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  3. Gelinim Mutfakta Kabak Çiçeği Dolması tarifi |Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Kabak Çiçeği Dolması tarifi |Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kabak Çiçeği Dolması tarifi nedir? Kabak Çiçeği Dolması bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kabak Çiçeği Dolması tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Kabak Çiçeği Dolması yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Gelinim Mutfakta Kabak Çiçeği Dolması tarifi |Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kabak Çiçeği Dolması yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Kabak Çiçeği Dolması yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır? Kabak Çiçeği Dolması tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

Gelinim Mutfakta Kabak Çiçeği Dolması tarifi |Kabak Çiçeği Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI TARİFİ VE MALZEMELERİ

30 adet kabak çiçeği
2 adet orta boy kuru soğan
1 çay bardağı zeytinyağı
1 adet orta boy domates
1,5 su bardağı pirinç
1/2 su bardağı sıcak su
1/4 demet dereotu
1 tatlı kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı tuz
1/2 çay kaşığı tane karabiber

KABAK ÇİÇEĞİ DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kuru soğanları küçük küpler halinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip uç kısımlarını aldığınız domatesleri rendenin ince kısmıyla rendeleyin. Dereotu yapraklarını incecik kıyın.

Tek tek topladığınız ya da semt pazarlarından satın aldığınız kabak çiçeklerinin uç kısımlarında bulunan yeşil kısımları tek tek çıkartın.

Çiçeklerin içinde bulunan sarı kısımları dikkatli bir şekilde alın. Yapraklara zarar vermemeye dikkat edin.

Zeytinyağının yarısını geniş bir tencerede ısıtın. Kuru soğanları dirilikleri gidene kadar kavurun. Pirinçleri yıkayıp fazla sularını süzdükten sonra tencereye alın, şeffaf bir görünüm kazanana kadar soğanlarla birlikte kavurmaya devam edin.

Rendelenmiş domatesi katıp karıştırın. Taze çekilmiş tane karabiber, tuz, kuru nane ve sıcak su ilavesiyle kısık ateşte suyunu çekene kadar pişirin. Demlenmesi ve soğuması için kısa süre dinlendirip kıyılmış dereotuyla harmanlayın.

Hazırladığınız dolma harcından azar azar alıp çiçeklerin iç kısımlarını doldurun. Çiçekleri, üst kısımlarından içe doğru katlayıp katlama yeri altta kalacak şekilde tencereye yerleştirin.

Kalan zeytinyağını üzerlerine gezdirip dolmaların yarısına gelecek kadar ılık su ekleyin. Ağırlık yapması için; bir kapak kapatıp kısık ateşte, kapağı kapalı tencerede, kontrollü bir şekilde pişmeye bırakın.

Arzuya göre limon dilimleri eşliğinde ılık ya da soğuk olarak sevdiklerinizle paylaşın.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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