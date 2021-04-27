Gelinim Mutfakta Kabak Sarma tarifi | Kabak Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Kabak Sarma tarifi... Kabak sevmeyenlere sarması ile kabağı sevdiren yemeğin tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Kabak Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılarıyla Kabak Sarma tarifi.

KABAK SARMA MALZEMELERİ

3 adet kabak

200 gram kıyma

1 çay bardağı ince bulgur

Taze nane

Dereotu

Tuz

Karabiber

Kırmızı biber

1 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

Üzeri için malzemeler şöyle;

Sarımsaklı yoğurt

Tereyağı

KABAK SARMA NASIL YAPILIR?

Öncelikle kabakları soymadan, ince şeritler halinde kesin.

Ardından üzerine bolca tuz dökün ve 2 saat bekletin. Böylece kabaklar yumuşayacak.

Sonrasında bol suyla yıkayın ve tuzundan arındırın.

İç harç için de soğan ve sarımsak, taze nane, dereotunu doğrayın.

Ardından kıyma, çok az sıvı yağ, ince bulgur ve baharatların hepsini harmanlayın.

Sonra çiğ olarak kabakların uç kısmına koyun ve rulo şeklinde sarın.

Uç kısımları alta gelecek şekilde tencereye dizin.

Üzerini de hafif geçecek şekilde su ve çok az sıvı yağ gezdirin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.

Piştikten sonra da yarım saat dinlendirin ve suyunu süzerek, servis tabağına alın.

Son olarak üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında biber kızdırılıp dökülün. Afiyet Olsun.