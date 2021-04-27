Gelinim Mutfakta Kabak Sarma tarifi | Kabak Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Kıyma, bulgur ve dereotunun karışımıyla üzerine bir de sarımsaklı yoğurt ve tereyağı dökülerek hazırlanan Kabak Sarma lezzetti tadı ile uzun sürek akıllarda kalıyor. Ağızlarda enfes bir tat bırakan Kabak Sarma bugün Gelinim Mutfakta yarışmacıları tarafından yapılıyor. Peki Kabak Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Kabak Sarma tarifi...
Gelinim Mutfakta Kabak Sarma tarifi... Kabak sevmeyenlere sarması ile kabağı sevdiren yemeğin tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz. Kabak Sarma nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte ayrıntılarıyla Kabak Sarma tarifi.
KABAK SARMA MALZEMELERİ
3 adet kabak
200 gram kıyma
1 çay bardağı ince bulgur
Taze nane
Dereotu
Tuz
Karabiber
Kırmızı biber
1 adet kuru soğan
3 diş sarımsak
Üzeri için malzemeler şöyle;
Sarımsaklı yoğurt
Tereyağı
KABAK SARMA NASIL YAPILIR?
Öncelikle kabakları soymadan, ince şeritler halinde kesin.
Ardından üzerine bolca tuz dökün ve 2 saat bekletin. Böylece kabaklar yumuşayacak.
Sonrasında bol suyla yıkayın ve tuzundan arındırın.
İç harç için de soğan ve sarımsak, taze nane, dereotunu doğrayın.
Ardından kıyma, çok az sıvı yağ, ince bulgur ve baharatların hepsini harmanlayın.
Sonra çiğ olarak kabakların uç kısmına koyun ve rulo şeklinde sarın.
Uç kısımları alta gelecek şekilde tencereye dizin.
Üzerini de hafif geçecek şekilde su ve çok az sıvı yağ gezdirin ve kısık ateşte pişmeye bırakın.
Piştikten sonra da yarım saat dinlendirin ve suyunu süzerek, servis tabağına alın.
Son olarak üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında biber kızdırılıp dökülün. Afiyet Olsun.