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Gelinim Mutfakta Kadayıf Mantısı tarifi | Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta programının 11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlanan 659. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Kadayıf Mantısı" tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Gelinim Mutfakta Kadayıf Mantısı tarifi | Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Kadayıf Mantısı tarifi... Gelinler haftanın 4. gününde Kadayıf Mantısı yapıyor. Peki Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte programda verilen Kadayıf Mantısı tarifi...

KADAYIF MANTISI MALZEMELERİ VE TARİFİ

150 gr taze kadayıf

1 çorba kaşığı tereyağ

2 çorba kaşığı sıvıyağ

İçi için malzemelere şöyle;

150 gr kıyma

Bir tutam Tuz

Bir tutam pul biber

Bir tutam karabiber

bir tutam Maydanoz

1 tane kuru soğan

Üzeri için malzemeler şöyle;

1 kase yoğurt

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Yarım bardak doğranmış domates

2  çorba kaşığı sıvı yağ

1 çorba kaşığı tereyağı

Bir tutam tuz

Bir tutam pul biber

1 tutam nane

1 tutam sumak

Gelinim Mutfakta Kadayıf Mantısı tarifi | Kadayıf Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

KADAYIF MANTISI NASIL YAPILIR? 

*Fırını 180 derece alt üst ayarda ısıtın

*Önce kıymayı bir kaba alın içine soğanı rendeleyin.

*Maydanozu ve baharatları da ekleyip güzelce harmanlayın.

*Köfte harcından 18 adet köfte yapın.

*Taze kadayıftan bir parça alın ve köfteyi içine ekleyip top şeklinde sarın.

*Yaglı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine dizin.

*Tüm malzeme bitene kadar işleme devam edin.

*Daha sonra fırına atıp üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

*Biraz ılıklaştığında servis tabağına alın.

*Üzerine sarımsaklı yoğurt gezdirin

*Tereyağ ve sıvıyağda salçaları kavurup, doğranmış domates ve baharatları ekleyin.

*Pişen sosu mantının üzerine gezdirin.

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