Gelinim Mutfakta kadayıf sandviç tarifi | Kadayıf sandviç nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kadayıf sandviç tarifi ve malzemeleri merak ediliyor. Bugün haftanın final bölümüyle televizyon izleyicilerinin karşısına çıkan Gelinim Mutfakta'da cuma günleri lezzetli tatlı tarifleri veriliyor. Peki Kadayıf sandviç nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta kadayıf sandviç tarifi...

KADAYIF SANDVİÇ MALZEMELERİ NELER?

250 g çiğ kadayıf

100 g eritilmiş tereyağı

Şurup için

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Dolgu için

1 poşet hazır supangle

1.5 su bardağı süt

1 su bardağı çiğ krema

Üzeri için

Toz Antep fıstığı

KADAYIF SANDVİÇ NASIL YAPILIR?

İlk önce şurubu hazırlayın. Toz şeker ve suyu tencereye alın. Orta ateş üzerinde şeker eriyinceye kadar karıştırın. Kaynamaya başlayınca ocağı kısın, 5 dakika kaynatıp ocaktan alın ve soğumaya bırakın.

Dolguyu hazırlamak için süt ve kremayı bir tencereye alın. Üzerine supangle poşetini boşaltın. Orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Kaynamaya başlayınca ocağı kısıp 2-3 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Ocaktan alın ve soğuğuncaya kadar karıştırın. Buzdolabında 1 saat bekletin.

Kadayıfları geniş bir tepsiye alın, eritilmiş tereyağını üzerine gezdirerek dökün, elinizle alttan üste doğru fazla ezmeden karıştırarak yağın kadayıfların her tarafına eşit şekilde dağılmasını sağlayın. Kadayıftan bir miktar alıp muffin kalıbının bölmelerine yerleştirin ve önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri hafif kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarttığınız kadayıfın ilk sıcaklığı geçince soğuk şerbeti üzerine dökün. Şerbetini çekmiş tatlıların ilk katlarını servis tabağına sıralayın.

Supangleyi krema sıkma torbasına doldurup servis tabağındaki kadayıfların üzerine sıkın. İkinci kat kadayıfları üzerlerine yerleştirin. Kadayıfların üzerlerine 1 tatlı kaşığı supangle koyup, toz Antep fıstığı serperek servis yapın.