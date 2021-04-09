Gelinim Mutfakta Kalburabastı tarifi | Kalburabastı yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Kalburabastı tarifi... Kalburabastı tatlısının yapımı kolay olmakla birlikte lezzeti hafızalara kazınacak türden. Hemen hemen her evde bulunan malzemeler ile yapılan tatlının malzemeleri ve yapılışına haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki Kalburabastı yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

KALBURABASTI MALZEMELERİ

125 gr margarin veya tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı irmik

1 tane yumurta

1 çay kaşığından az tuz

Yarım paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Aldığı kadar un 1 su bardağı ceviz

Şerbeti için malzemeler şöyle;

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

3-4 damla limon suyu

KALBURABASTI NASIL YAPILIR?

Öncelikle şerbeti için tencereye suyu ve şekeri koyup kaynatın.

Ardından limon suyunu ekleyip 20 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakın.

O sırada bir kaba tereyağını, sıvı yağı, yoğurdu ve yumurtayı koyup iyice karıştırın.

Üzerine irmiği ve kabartma tozunu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Daha sonra azar azar unu ilave edip yumuşak kıvamlı bir hamur elde edin.

Hamurdan iri ceviz büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayın.

Hamuru rendenin ince tarafına koyup üzerine bastırarak açın.

Hamurun ortasına ceviz koyup daha sonra iki yandan kapatın ve tepsiye aralıklı olarak dizin.

Önceden ısıttığınız 190° fırında üzerleri kızarana kadar pişirin.

Sıcak tatlının üzerine soğuk şerbeti gezdirerek dökün ve yarım saat şerbetini çektikten sonra süsleyebilirsiniz. Afiyet Olsun.