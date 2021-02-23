Gelinim Mutfakta Karnabahar Kısırı ve Karnabahar Köftesi tarifi | Karnabahar Kısırı ve Karnabahar Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Karnabahar Kısırı ve Karnabahar Köftesi tarifi... Seda Sayan'ın sunumuyla Kanal D ekranlarında yayımlanan Gelinim Mutfakta yemek yarışma programında haftanın ikinci gününde gelinler Karnabahar Kısırı ve Karnabahar Köftesi yapıyor. Bizler de sizler için programda yer alan tarife haberimizde yer verdik.

KARNABAHAR KISIRI MALZEMELERİ VE TARİFİ

Karnabahar Kısırı ve Karnabahar Köftesi hazırlık ve pişirme süresi 45 dakikadır. İşte karnabahar kısırı malzemeleri;

Yarım karnabahar

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 adet limon

1 çorba kaşığı nar ekşisi

Bir tutam maydanoz

Bir tutam dereotu

Bir tutam taze nane

4-5 dal taze soğan

6-7 adet kornişon turşusu

Bir tutam tuz

Bir tutam pul biber

Bir tutam karabiber

Bir tutam kimyon

Bir tutam sumak

Bir tutam kuru nane

KARNABAHAR KISIRI NASIL YAPILIR?

Öncelikle karnabaharı güzelce yıkayıp, rendeleyin. Sonra soğanın kabuklarını soyup ince ince doğrayın.

Ardından zeytinyağını bir tavaya alın. Hemen sonra soğanları ekleyerek kavurun.

Sonrasında salçaları ekleyerek 1-2 dakika daha kavurduktan sonra karnabaharları da ekleyerek 10 dakika pişirin.

Limon suyu, nar ekşisi ve baharatlarını ekleyip güzelce karıştırın. Maydanoz, dereotu ve taze soğanı ince ince kıyın, kornişon turşusu ile birlikte kısıra ekleyin ve güzelce karıştırın.

KARNABAHAR KÖFTESİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Karnabahar Kısırı ve Karnabahar Köftesi hazırlık ve pişirme süresi 45 dakikadır. İşte Karnabahar köftesi malzemeleri;

Yarım karnabahar

3 -4 dal taze soğan

1 yumurta

Bir tutam dereotu

Bir tutam tuz

1 çay kaşığı pulbiber

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı toz biber

1 çay kaşığı kişniş

Bir tutam karabiber

1 bardak galeta unu

KARNABAHAR KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Önce karnabahar parçalanıp 10 dakika haşlanır. Süzülmesi için süzgeç içine alınır.

Sonra suyunu çeksin diye altına sonra havlu peçete koyup suyu süzülüp ılınana kadar beklenir. Ilınan karnabaharların suyu var ise sıktırılıp kaba alınır. Zaten ezilmiş olacaklar. Çatal, ezici yada elle iyice ezilir.

Ardından içine yeşillikler incecik kıyılır. Galeta unu eklenir ve iyice harmanlanıp köfteler yapılır. Sonrasında köfteler yağda arkalı, önlü orta ateşte kızartılır.