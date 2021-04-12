Hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta'nın sunucu Seda Sayan, yarışmacı Esra Hanım'ın kayınvalidesi Fatma Hanım'a sürpriz bir hediye geldiğini açıkladı. Peki Gelinim Mutfakta kayınvalide Fatma'ya gelen hediye ne? Gelinim Mutfakta kaynana Fatma Hanım'a kim, ne hediye aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KAYINVALİDE FATMA'YA NE HEDİYE GELDİ?

Fatma Hanım'a gelen hediye stüdyoda duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Seda Sayan, ''Kayınvalide Fatma'ya sürpriz bir hediye geldi. Ben ağlarım buna'' dedi. Hediyeyi gören Fatma Hanım gözyaşlarını tutamadı. Peki Fatma Hanım'a kim, ne hediye aldı?

GELİNİM MUTFAKTA KAYNANA FATMA HANIM'A KİM, NE HEDİYE ALDI?

Seda Sayan hediyenin Fatma Hanım'ın oğlu Fatih'ten geldiğini söyledi. Hediyenin üzerinde, ''Canım anam, sen her şeyin en iyisine layıksın, seni çok seviyorum'' notu yer aldı.

Seda Sayan notu okuyunca Fatma Hanım gözyaşlarına hakim olamadı. Diğer kayınvalideler de Fatma Hanım ile birlikte ağladı. Ancak hediyenin ne olduğu bugünkü bölümde açıklanacak.

Detaylar geldikçe haberimizde yer verilecektir.

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