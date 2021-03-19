Gelinim Mutfakta Kaymaklı Ekmek Kadayıfı tarifi | Kaymaklı Ekmek Kadayıfı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta yarışmacıları haftanın son gününde Kaymaklı Ekmek Kadayıfı yaparak puan toplamaya çalışıyor. Cuma gününde her hafta elenen bir yarışmacının yerine yeni bir gelin ve kaynana geliyor. Acaba Kaymaklı Ekmek Kadayıfı kim kötü yapacak ve elenecek. İşte Gelinim Mutfakta Kaymaklı Ekmek Kadayıfı tarifi ...

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Kaymaklı Ekmek Kadayıfı yapılışı ve malzemeleri haberimizde. Gelinim Mutfakta yemek yarışmasında gelinler bugün elenmemek için kıyasıya mücadele edecek. Yarışmada bugün Kaymaklı Ekmek Kadayıfı yapılıyor. Peki Kaymaklı Ekmek Kadayıfı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI MALZEMELERİ VE TARİFİ *400 gram kaymak *1 adet ekmek kadayıfı *5 su bardağı sıcak su *2 kg toz şeker *5 su bardağı soğuk su *Yarım limonun suyu KAYMAKLI EKMEK KADAYIFI NASIL YAPILIR? Öncelikle ekmek kadayıfını kendinden büyük bir tepsiye yerleştirin. Ardından üzerine 5 su bardağı sıcak suyu gezdirin. Sonra ayrı bir yerde toz şeker ve 5 su bardağı soğuk suyu bir taşım kaynatın. Ekmek kadayıfının üzerine şerbeti gezdirerek dökün. Daha sonra tepsiyi ocağa oturtup ara sıra çevirerek ağır ateşte ekmek kadayıfını pişirin. Pişirirken tepsinin yanlarında biriken şerbeti ara ara tatlının üzerine gezdirin. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Dilimleyip üzerlerine kaymak yerleştirin. File Antep fıstığı serpip servis yapın... Afiyet Olsun... Bölge Gündem gelinim mutfaktayemek tarifi