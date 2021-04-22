Gelinim Mutfakta Kemal Paşalı Fincan tatlısı tarifi | Kemal Paşalı Fincan tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Tatlıda şerbet sevemeyenler burada! En hafif şerbetli tatlı Kemal Paşalı Fincan tatlısını yemeye kıyamayacaksınız. Gelinim Mutfakta'da hafta içi her gün birbirinden sevilen yemekler ve tatlılar yapılıyor. Gelinler bu kez Kemal Paşalı Fincan tatlısını yapacak. Peki Kemal Paşalı Fincan tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

KEMAL PAŞALI FİNCAN TATLISI MALZEMELERİ

Muhallebi için malzemeler şöyle;

7 su bardağı süt

1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

7 yemek kaşığı şeker (yarım su bardağından biraz fazla)

2 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağ

1 paket kemal paşa tatlısı, üzerinde yazan ölçüye göre su ve şeker (yaklaşık 15 adet)

Üzeri için malzemeler şöyle:

1 su bardağı kadar hindistan cevizi

KEMAL PAŞALI FİNCAN TATLISI NASIL YAPILIR?

Yukarıda verilen malzemeler ile 10 adet tatlı yapılmaktadır. Dilerseniz malzemeleri keyfinize göre arttırabilir ya da azaltabilirsiniz.

Öncelikle kemal paşa tatlısını paketin üzerinde yazan ölçülere göre pişirin.

Muhallebi malzemelerini( vanilya ve tere yağ hariç) tencereye koyup pişirin. Pişirirken karıştırın.

Piştikten sonra muhallebiye tere yağ ve vanilyayı ilave edip ocaktan indirin ve iyice karıştırın.

Nescafe fincanlarını çeşmede suyla ıslatın. İçinde 1 çay kaşığı kadar su bırakın böylelikle tatlınız çok daha kolay çıkacak.

Islatmış olduğunuz fincanların tabanına kepçe veya kaşık yardımıyla yaklaşık 2-3 kaşık muhallebiden dökün ve 1 tane Kemal paşa tatlısından üzerine koyun.

Üzerini kapatacak kadar bir 2 kaşık daha muhallebi döküp, 1 tane daha Kemal paşa tatlısı koyun ve artık fincanı dolduracak kadar muhallebiden dökün.

Ardından fincanlar ılıdıktan sonra buzdolabına kaldırıp 1-2 saat soğuyup dinlenmeye bırakın.

Daha sonra geniş bir tabağın içerisine hindistan cevizini dökün.

Tatlıları hindistan cevizi bulunan tabağa ters çevirin ve tatlıyı fincandan çıkarın.

Son olarak da tatlıyı hindistan cevizine bulayıp servis tabağına alın. Ve hazır, Afiyet olsun...