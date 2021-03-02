Gelinim Mutfakta Kıyma Dolgulu Patates Köftesi tarifi | Kıyma Dolgulu Patates Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Kıyma Dolgulu Patates Köftesi tarifi... Gelinim Murfakta'da haftanın ikinci gününde yarışmacılardan Kıyma Dolgulu Patates Köftesi yapılması istendi. Peki; Kıyma Dolgulu Patates Köftesi nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte programda yer alan Kıyma Dolgulu Patates Köftesi tarifi...

KIYMA DOLGULU PATATES KÖFTESİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Bu enfes tat için yarışmacıların yemeği hazırlaması için 40 dakika süre verildi.

Kıyması İçin Malzemeler şöyle;

4-5 adet arpacık soğan

80 gram kıyma

Bir tutam Tuz

Bir tutam Karabiber

Bir tutam Kimyon

Bir tatlı kaşığı dövülmüş ceviz

Bir tatlı kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Patatesli dış için Malzemeler şöyle;

2 orta boy patates

yarım bardak ince bulgur

yarım bardak sıcak su

1 yumurta akı

Bir tutam Tuz

Bir tutam Karabiber

Kızartma için Malzemeler şöyle;

1 yumurta ve 1 yumurta sarısı

2 çorba kaşığı un

Kızartma için sıvı yağ

KIYMA DOLGULU PATATES KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle arpacık soğanlar yemeklik doğrayın kıyma ile kavurun. Sonra salçaları ekleyin ve kokusu çıkıncaya kadar kavurun.

Ardından baharatı ve cevizleri eklenip 6 eşit parçaya bölün.

Bir sonraki aşamada patatesleri haşlayın soğutmadan sıcak sıcak patates ezici ile ezin.

Patates haşlanırken o sırada yarım bardak ince bulgur aynı ölçüde sıcak su ile tuz ilavesiyle ıslatın.

Ağzı kapatılıp suyunu çekmesi ve demlenmesi için bekleyin.

Şişen bulgura patates ezmesi katın ve yumurta akı ile baharatı ilave edin.

Patates hamuru elle yoğrulup iyice birbirine yedirin, özlendirip yumuşak bir hamur elde edin.

Patates hamuru 6 eşit parçaya bölüp içlerine birer tatlı kaşığı kavrulmuş kıymadan koyup yuvarlayın.

(Patateslerde açıklık ve çatlak kalmasın ki kızartma esnasında parçalanmasın.)

Kızartmayı mümkün olduğu kadar dar bir kapta derin yağda yapmaya çalışın. Kızartma bu şekilde daha az yağ içer.

Patates topları önce una, sonra çırpılmış yumurtaya bulanıp kızgın yağda kızartın.

Önce bir kağıda alınıp fazla yağı alın, sonra servis tabağına alın. Afiyet Olsun...