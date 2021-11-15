Gelinim Mutfakta kıymalı baklava tarifi | Bu lezzet tabuları yıkıyor! Tadına doyum olmuyor

Bu hafta Gelinim Mutfakta programını Lerzan Mutlu sunuyor. Ekranların fenomen yarışmasında haftanın ilk gününde yarışmacılar kıymalı baklava tarifini deniyor. Kıymalı baklava nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularına yanıt arayanlar için haberimizde Gelinim Mutfakta kıymalı baklava tarifine yer verdik. İşte tadına doyum olmayacak lezzetin tarifi...

GELİNİM MUTFAKTA KIYMALI BAKLAVA TARİFİ

Gelinim Mutfakta kıymalı baklava tarifi ve malzemeleri belli oldu. Kanal D'nin en çok izlenen yemek yarışmasında bugün de gelinler farklı ve lezzetli tarifler yapılıyor.

KIYMALI BAKLAVA MALZEMELERİ

500g dana kıyma

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1 adet soğan

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 tutam maydanoz

40 adet baklavalık yufka

Sosu için;

Yarım su bardağı yoğurt

2 adet yumurta akı

1 çay kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 şişe maden suyu

Üzeri için;

Yumurta sarısı

Susam

Çörek otu

KIYMALI BAKLAVA NASIL YAPILIR?

İlk olarak iç harcımızı hazırlayalım. Bunun için uygun bir tavaya kıymamızı alalım, rengi dönene kadar kavuralım.

Rengi döndükten sonra sıvı yağı ekleyelim, üzerine yemeklik doğranmış soğanı da ekleyerek soğanlar diriliğini kaybedinceye kadar kavurmaya devam edelim.

Ardından tuz ve karabiberi de ekleyerek karıştıralım ve kavurmaya devam edelim.

Daha sonra kıymamızı ocaktan alalım ve ılımaya bırakalım.

Ilıdıktan sonra doğradığımız maydanozu da ilave edip karıştıralım, soğumaya bırakalım.

Böreğimizin sosu için uygun bir kap içerisine yoğurdumuzu alalım. Üzerine yumurta akı, tuz, sıvı yağ ve maden suyu ekleyerek tel çırpıcı ile karıştıralım.

2 adet baklavalık yufkamızı tezgahın üzerine alalım, üzerine sostan 1 kaşık gezdirerek fırça yardımı ile yayalım.

3. yufkamızı da yufkalarımızın üzerine alalım ve tekrar sostan sürelim. 4. ve 5. yufkayı da aralarına sos sürerek yerleştirelim.

5. yufkaya da sos sürdükten sonra yufkamızın geniş kısmına soğuyan iç harcımızdan alalım.

Yufkalarımızı rulo yapalım. Bu aşamada çok sıkı ya da çok gevşek sarmamaya dikkat etmelisiniz.

Diğer baklavalık yufkalarımızı da 5'erli gruplar halinde aynı şekilde hazırlayalım.

Hazırladığımız ruloları pişirme kağıdı serdiğimiz fırın tepsimize alalım. Ardından dilediğimiz boyutta böreklerimizi keselim.

Böreklerimizin üzerine her yerine gelecek şekilde fırça yardımı ile yumurta sarısı sürelim.

Yumurta sarısını sürdükten sonra çörek otu ve susam karışımından serpelim ve 180°C fırında yaklaşık 35 dakika pişmeye bırakalım.