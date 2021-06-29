Gelinim Mutfakta Kıymalı Tirit tarifi | Kıymalı Tirit nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Enfes tadıyla Kıymalı Tirit bugün Gelinim Mutfakta'da. Haberimizde yer alan Kıymalı Tirit'i yaptıktan sonra yanına ister haydari, ister yayla çorbası, ister pilav, ister köz biber ya da patlıcan ezme yapıp servis edebilirsiniz. Peki Kıymalı Tirit nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Kıymalı Tirit tarifi ...

KIYMALI TİRİT MALZEMELERİ

1 adetsoğan

6 adettost ekmeği

2 yemek kaşığısıvı yağ

250 gramdana kıyma

1 yemek kaşığıdomates salçası

1 çay kaşığıtuz

1 çay kaşığıkarabiber

1 çay kaşığıtoz kırmızı biber

1 su bardağısu

1 su bardağıet suyu

1 kaseyoğurt

2 dişsarımsak

1 avuçmaydanoz

KIYMALI TİRİT NASIL YAPILIR?

Kıymalı tirit için ilk olarak tost ekmeklerinin kenar kısımlarını ayırarak küp küp doğruyoruz ve yağlı kağıt üzerine bir tepsiye yerleştirerek 170 derece fırında 12 dakika pişiriyoruz.

Ardından soğanı minik küpler halinde doğrayıp sıvı yağ koyarak ısıttığımız tavada kavurmaya başlıyoruz.

Sonra kıymayı da ekleyerek 3-4 dakika kavuruyoruz ve domates salçasını ilave ediyoruz.

İkinci aşamada tuz, karabiber, toz kırmızı biberini ekleyerek karıştırıyoruz ve 1-2 dakika daha kavurduktan üzerine 1 bardak su ekleyerek pişmeye bırakıyoruz. Suyunu çekince de ocaktan alıyoruz.

Hazırladığımız servis tabaklarınıza kızarttığımız ekmekleri eşit şekilde dağıtıpe et suyunu kaynatarak bir kepçe yardımıyla üzerlerine döküyoruz.

Son aşamada sarımsakları rendeleyerek yoğurtla karıştırıp tabaktaki ekmeklerin üzerine döküyoruz.

Yoğurdun üzerine de tavada hazırladığımız kıymalı harçtan ilave ediyoruz.

Maydanozu da kıydıktan sonra üzerine serpiştirerek servis ediyoruz. Afiyet olsun.

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