Gelinim Mutfakta Köri soslu tavuk ve Keşmir Pilavı tarifi | Köri soslu tavuk ve Keşmir Pilavı yapılışı? Malzemeleri nelerdir?

Köri soslu tavuk ve Keşmir Pilavı yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Köri soslu tavuk ve Keşmir Pilavı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Köri soslu tavuk ve Keşmir Pilavı nasıl yapılır? Köri soslu tavuk ve Keşmir Pilavı tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

KÖRİ SOSLU TAVUK VE KEŞMİR PİLAVI TARİFİ VE MALZEMELERİ

Köri Soslu Tavuk Tarifi

600 gram kuşbaşı tavuk göğsü

2 yemek kaşığı sıvı yağ



Sosu için:

1 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 su bardağı soğuk süt

1/2 su bardağı sıcak su

1 tatlı kaşığı köri

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

Servisi için:

1/4 demet maydanoz

Köri Soslu Tavuk Tarifi Nasıl Yapılır?

2 yemek kaşığı sıvı yağı bir tavada kızdırın. Kuşbaşı doğranmış 600 gram tavuk göğsünü aktarın.

Renk alıp, suyunu çekene kadar orta ateşte kavurun.

Köri sosu hazırlamak için; ayrı bir tavada 2 yemek kaşığı tereyağını sos tenceresinde eritin.

1 yemek kaşığı unu da üzerine ekleyin ve kokusu çıkıp, renk alana kadar karıştırarak kavurun.

Kavrulan una 2 su bardağı soğuk sütü ekleyin ve unun topaklanmaması için bir çırpıcı yardımıyla hızlıca karıştırın.

Yarım su bardağı sıcak su, 1 tatlı kaşığı köri, 1 çay kaşığı tuz ve karabiberi katın.

Sosu, kısık ateşte koyu bir kıvam alana kadar sürekli karıştırarak 4- 5 dakika pişirin.

Hazırladığınız sosu, kavrulan tavuklara ekleyin ve harmanladıktan sonra pişirme işlemini 5 dakika kadar sürdürün.

İncecik kıyılmış bir avuç maydanozu köri soslu tavuğa ilave ettikten sonra bekletmeden sıcak olarak servis edin.

Keşmir Pilavı Tarifi ve Malzemeleri

Yarım su bardağı sıvı yağ

2 adet yeşil kakule

Yarım tatlı kaşığı toz karanfil

1 diş sarımsak

Yarım su bardağı file badem

Yarım su bardağı kuru üzüm

Yarım su bardağı file Antep fıstığı

Yarım tatlı kaşığı toz kakule

1 su bardağı basmati pirinç

5 yemek kaşığı gül suyu

1 tutam safran

Yarım su bardağı süt

3 çay kaşığı tuz

Üzeri için;

Kajun

Ceviz

Badem

3-5 dal nane yaprağı

Keşmir Pilavı Yapılışı

Sarımsağı soyup ezin.

Sıvı yağı tencerede kızdırın.

İçine yeşil kakule, karanfil ve dövülmüş sarımsağı ekleyin ve 1 dakika kavurun.

Ardından içine pirinci, gül suyunu, safranı, sütü ve tuzu ekleyin.

Pirinç yumuşayana dek normal pilav gibi pişirin.

Kajun, ceviz ve bademi kavurup kaselere bölüştürülmüş pilavın üzerine serpin.

Nane yapraklarıyla süslediğiniz pilavınızı soğutmadan servis edin.