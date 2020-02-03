Gelinim Mutfakta Kremalı Köfte nasıl yapılır? Tarifi nedir?

Kremalı Köfte malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünkü yemeği belli oldu. Kremalı Köfte nasıl yapılır? İşte günün yemeği ve tarifi..

KREMALI KÖFTE MALZEMELERİ

Köfte için malzemeler

500 gr. dana orta yağlı kıyma

2 dilim ekmek içi

1 adet kuru soğan

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

Krema sos için malzemeler

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

250 ml. et suyu

1 yemek kaşığı hardal

400 gr. krema

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

1 bağ maydanoz

KREMALI KÖFTE YAPILIŞI:

Köfte için ekmeği ve soğanı robottan geçirin. Kıyma, tuz ve karabiber ile beraber yoğurun ve kıvam verip, ceviz büyüklüğünde toplar elde edin.

Bir tavaya köfteleri ekleyin dışları iyice renk alınca 3-4 dakika pişirip, kenara alın. Aynı tavaya tereyağını ilave edin ve eritin.

Un ve hardalı ekleyip kavurun. Et suyunu ilave edin, kaynatın.

Et suyu kaynayınca altını kısın ve krema, tuz, karabiber ve köfteleri ilave edin. Kısık ateşte krema kıvam alıncaya kadar pişirin.

Kremanız istediğiniz kıvama geldiğinde altını kapatın ve ince kıyılmış maydanoz ekleyerek karıştırıp, sıcak servis edin.

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