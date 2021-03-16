Gelinim Mutfakta Kuru Erikli Sulu Köfte tarifi | Kuru Erikli Sulu Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Kuru Erikli Sulu Köfte tarifi... Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelmeye devam eden Gelinim Mutfakta'da bugün çok sevilen ve lezzet dolu bir yemek yapılıyor. Yarışmacılar Kuru Erikli Sulu Köfte yaparak hünerlerini sergileyecek.

KURU ERİKLİ SULU KÖFTE MALZEMELERİ VE TARİFİ

500 gramdana kıyma

1 adet büyük boyrendelenmiş soğan

1 demetmaydonoz

1 silme tatlı kaşığıtuz

1 silme tatlı kaşığıkarabiber

1 tatlı kaşığıkimyon

1 tatlı kaşığızerdeçal

1 tatlı kaşığıkekik (arzuya göre)

1 adet büyük boypatates



1 adet büyük boyhavuç

2 yemek kaşığısalça

3 yemek kaşığıun

5 yemek kaşığızeytinyağı

5 adetkuru erik

1 tepeleme yemek kaşığıkuru nane

KURU ERİKLİ SULU KÖFTE NASIL YAPILIR?

Öncelikle köfte için kıyma, soğan, maydonoz, küçük küçük doğradığınız kuru mürdüm erikleri ve bahaatları bir kaba alıp yoğurun

Ardından ceviz büyüklüğünde köfteler yapıp dağılmamaları için biraz una bulayın.

Sonrasında pişirmek için geniş bir tencereye zeytinyağı ve salçayı alıp kavurun. İrice doğradığınız patates ve havucu da alıp biraz kavurduktan sonra üzerine sıcak su dökün.

Tatlandırmak içi köfteye eklediğiniz baharatlardan yemeğin suyuna da ekleyin ve şekil verdiğiniz köfteleri de ekleyip yemeğin altını kısarak pişmeye bırakın. Ve hazır, afiyet olsun...