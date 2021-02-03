Gelinim Mutfakta Kuzu Mutancana Tarifi| Kuzu Mutancana nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi hergün ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yemek yarışma programında bugün Kuzu Mutancana yemeği yapılıyor. Peki siz de böyle lezzetli bir yemeği yapmak ister misiniz? Cevabınız 'Evet' ise gelin malzemelerine ve hazırlanışına hep birlikte bakalım...

KUZU MUTANCANA TARİFİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Kuzu Mutanca yemeğinin hazırlık ve pişirme süreci toplamda 45 dakikadır. İşte malzemeler;

250 gram kuzu kol kuşbaşı

1 adet soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 su bardağı sıcak su

1 çorba kaşığı kuru üzüm

5 adet kuru kayısi

5 adet kuru erik

2 çorba kaşığı çiğ badem

2 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı bal

Bir tutam tuz

Bir tutam karabiber

KUZU MUTANCANA NASIL YAPILIR?

Öncelikle tereyağını ve zeytinyağını tencereye alıp, kuzu etini mühürleyin. Ardından suyunu salıp çekince yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip kavurun. Sonra tuz ve karabiber, sıcak su, sirke ve balı ekleyin. Kuru yemişleri sıcak suda bekletin. Bademleri bir taşım kaynatıp kabuklarını soyun.

Erikleri ve kayısıları ikiye bölün. Kaynayan yemeğe ekleyip bir taşım kaynatın. Afiyet Olsun, yemeğiniz hazır...