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Gelinim Mutfakta Lahana Böreği tarifi |Lahana Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Lahana Böreği tarifi nedir? Lahana Böreği bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Lahana Böreği tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Lahana Böreği yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Gelinim Mutfakta Lahana Böreği tarifi |Lahana Böreği nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Lahana Böreği yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Lahana Böreği yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Lahana Böreği nasıl yapılır? Lahana Böreği tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

LAHANA BÖREĞİ TARİFİ VE MALZEMELERİ

1 orta boy lahananın yarısı
1 su bardağı pirinç
yarım su bardağı bulgur
1 büyük soğan
yarım su bardağı sıvı yağ
1 yemek kaşığı biber salçası
1 dolu yemek kaşığı domates salçası
Tuz
1 tatlı kaşığı kırmızı biber
1 tatlı kaşığı nane
1 çay kaşığı kimyon
3 su bardağı su

LAHANA BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Lahana yaprakları kaynayan sıcak suda haşlanır, sıvı yağda soğan kavrulup sıcak suda bekletilmiş pirinç ve bulgur eklenir biber salçası da eklenip bir su bardağı suyla pişirilir. Baharatlar da pilava eklenir. Geniş bir fırın tepsisi yağlanıp altına lahana serilir üzerine pilav dökülür. Bu işlem bir daha tekrarlanıp en üstte lahananın kalması sağlanır. Pilav hazırladığımız tencereye domates salçası ve iki su bardağı su ve yarım su bardağı sıvı yağ sos haline getirilip böreğin üzerine dökülür. Önceden ısıtılmış 190° fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirilir.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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