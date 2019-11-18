Gelinim Mutfakta Loznik tarifi |Loznik nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Loznik nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kıyasıya yarışan gelinler Loznik yapıp çeyrek altını almaya çalışacak. İşte Loznik tarifi..

Malzemeler :

2 Su bardağı mısır unu

1 Kase yoğurt ( 1,5 Su bardağı )

2 Kahve fincanı zeytinyağı

1 Demet taze soğan

1-2 Baş pırasa ( Arzuya göre )

Yarım demet taze nane

Yarım demet maydanoz

1 Tatlı kaşığı şeker

Pulbiber, tuz

Hazırlanışı :

Yoğurdunuzu bir fiske tuz ile birlikte ayran yapın.

Ayranınızı hafif ekşiyebileceği kadar kenarda bırakın.

Not : Yoğurdunuzu ayran yapmadan direk olarak da hamurun hazırlanışında kullanabillirsiniz. Yoğurdun hafif ekşi tadı arzu edilir.

Taze soğan, taze nane ve arzuya göre pırasa ince ince kıyılır.

Kenarda beklettiğimiz ayrana ( yahut yoğurda ) mısır unu yedirilir.

Kıyılmış yeşillikler, sıvı yağ, şeker, pulbiber ve tuzu ilave edilerek, koyuca boza kıvamında bir hamur elde edilir.

Not : Bu boza yahut akıtma kıvamını yakalamak için bir miktar su ilavesi yapabilir yahut ayrandan eksiltebilir ya da artırabilirsiniz.

Sininizin altını zeytinyağı ile yağlayın.

Asma yapraklarınızı sininin yan duvarlarından taşacak şekilde tamamen döşeyin.

Boza kıvamındaki hamurunuzdan bir-iki kepçe alıp yaprakların üzerine döşeyin.

Siniden taşan yaprakları hamurun üzerine kapatıp, hamuru örtecek şekilde üzerini de asma yaprağıyla döşeyin.

Pişirme sırasında ;