Gelinim Mutfakta Loznik tarifi |Loznik nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Loznik nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan gelin adayları günün birinciliği için yarışıyor. Bugün yarışmada yapılan Loznik yemeği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki Loznik nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Loznik nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kıyasıya yarışan gelinler Loznik yapıp çeyrek altını almaya çalışacak. İşte Loznik tarifi..
Malzemeler :
- 2 Su bardağı mısır unu
- 1 Kase yoğurt ( 1,5 Su bardağı )
- 2 Kahve fincanı zeytinyağı
- 1 Demet taze soğan
- 1-2 Baş pırasa ( Arzuya göre )
- Yarım demet taze nane
- Yarım demet maydanoz
- 1 Tatlı kaşığı şeker
- Pulbiber, tuz
Hazırlanışı :
- Yoğurdunuzu bir fiske tuz ile birlikte ayran yapın.
- Ayranınızı hafif ekşiyebileceği kadar kenarda bırakın.
Not : Yoğurdunuzu ayran yapmadan direk olarak da hamurun hazırlanışında kullanabillirsiniz. Yoğurdun hafif ekşi tadı arzu edilir.
- Taze soğan, taze nane ve arzuya göre pırasa ince ince kıyılır.
- Kenarda beklettiğimiz ayrana ( yahut yoğurda ) mısır unu yedirilir.
- Kıyılmış yeşillikler, sıvı yağ, şeker, pulbiber ve tuzu ilave edilerek, koyuca boza kıvamında bir hamur elde edilir.
Not : Bu boza yahut akıtma kıvamını yakalamak için bir miktar su ilavesi yapabilir yahut ayrandan eksiltebilir ya da artırabilirsiniz.
- Sininizin altını zeytinyağı ile yağlayın.
- Asma yapraklarınızı sininin yan duvarlarından taşacak şekilde tamamen döşeyin.
- Boza kıvamındaki hamurunuzdan bir-iki kepçe alıp yaprakların üzerine döşeyin.
- Siniden taşan yaprakları hamurun üzerine kapatıp, hamuru örtecek şekilde üzerini de asma yaprağıyla döşeyin.
Pişirme sırasında ;
- İster sacayağı üzerinde, odun ateşinde ve sini üzerine kapak kapatarak ;
- İster kuzine fırında yahut köy fırınında ;
- Yahut günümüz mutfaklarında olduğu gibi, yanmaz yapışmaz bir tava-sini içerisinde ocak üzerinde, çevire çevire pişmeye alın.
- Zaman zaman pidenin altı kontrol edin.
- Ardından üst yaprakların üzerine kapak dayaklanıp, pideyi kapağın üzerine alın.
- Tavanın-sininin altını yağlayıp pidenin pişmeyen tarafını yeniden ateşe alın.
- Pişen pidenizin üzerinden yapraklarını ayırıp, sıcak yahut ılık bir şekilde servise alın.
- Ayran yahut mayhoş meyve suları ile sofraya alın.