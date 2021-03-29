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Gelinim Mutfakta Mantarlı Çanak Köfte tarifi| Mantarlı Çanak Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programında haftanın ilk gününde gelinler Mantarlı Çanak Köfte yapıyor. Programın takipçileri de Mantarlı Çanak Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorusunu internetten araştırıyor. Bizler de Mantarlı Çanak Köfte tarifine haberimizde yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta Mantarlı Çanak Köfte tarifi...

Gelinim Mutfakta Mantarlı Çanak Köfte tarifi| Mantarlı Çanak Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Mantarlı Çanak Köfte tarifi...  Gelinim Mutfakta ekranında tarifi verildi.  Hafta içi her gün yayınlanan  ve Seda Sayan'ın sunduğu yarışma programında bugün Mantarlı Çanak Köfte yapılıyor. Akşam yemeği olarak yapabileceğiniz mantarlı çanak köfte tarifi haberimizde....

MANTARLI ÇANAK KÖFTE MALZEMELERİ VE TARİFİ

*500 gr. köftelik kıyma

*1 adet kırmızı soğan – rende

*Tuz

*Karabiber

*Pul biber

*Kimyon

*2 yemek kaşığı ketçap

*1 avuç maydanoz – ince kıyılmış

İç Harcı için malzemeler şöyle;

*Zeytinyağı

*1 adet kuru soğan – yemeklik doğranmış

*20 – 25 adet mantar – küçük küp doğranmış

*4 diş sarımsak – ince dilimlenmiş

*1 adet lime (yeşil limon) kabuğu rendesi

*Tuz

*Karabiber

*Cheddar peyniri – küp doğranmış

Üzeri için malzemeler şöyle;

*Kaşar peyniri – rende

Gelinim Mutfakta Mantarlı Çanak Köfte tarifi| Mantarlı Çanak Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

MANTARLI ÇANAK KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köftesi için;

Sırasıyla rende kırmızı soğan, tuz, karabiber, pul biber, kimyon, ince kıyılmış maydanoz ve ketçabı bir kaba alarak iyice yoğurun.

İç harcı için;

Tavayı ısıttıktan sonra zeytinyağını ekleyin. Ardından yemeklik doğradığınız soğanı ekleyip, kavurun. Sonra ince dilimlediğiniz sarımsağı ekleyip bir tur çevirin. Küçük küp doğradığınız mantarları ekleyin ve karıştırın. Tuz, karabiber ve lime kabuğu rendesiyle tatlandırın.

Birleştirmek için;

Öncelikle yoğurduğunuz kıymayı 6 eşit parçaya bölün. Sonra kıyma parçalarınızı çanak şekline getirin. Ardından küp küp doğradığınız cheddar peynirlerini hazırladığınız çanakların ortasına koyun. Mantarlı harcı üzerine ilave edip rendelediğiniz kaşar peynirlerini mantarlı harcın üzerini kapatacak şekilde koyun. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 15 – 20 dakika kaşarlar eriyip üzeri kızarıncaya kadar pişirin ve hazır. Afiyet Olsun...

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