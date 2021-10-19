Gelinim Mutfakta marul sarması tarifi | Marul sarması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler bugün marul sarması tarifini deniyor. Tarifi yapmak isteyenler merakla araştırıyor. Biz de haberimizde Marul sarması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtlarına yer verdik. İşte Gelinim Mutfakta marul sarması tarifi...

MARUL SARMASI MALZEMELERİ

2 büyük marul

1/2 (yarım) kase kısırlık bulgur (pilavlık ve köftelik arası incelikte bulgur)

1/2 (yarım) kase yarma

3 tane domates

1 büyük kuru soğan

4 tane sivri biber

1/2 (yarım) Demet maydanoz

4 yemek kaşığı sıvı yağ

1/2 (yarım) yemek kaşığı domates salçası

1/2 (yarım) yemek kaşığı biber salçası

1 yemek kaşığı pul biber

Ağız tadınıza göre tuz (ancak sarımsaklı yoğurda da tuz koyacaksınız ona göre ayarlayın)

3 yumurta

1 kase sarımsaklı yoğurt

Yumurta için 100 gr tereyağı

Yoğurtlu için 100 gr tereyağı

Yoğurtlu için pul biber

MARUL SARMASI TARİFİ

Marul yapraklarının orta kalın damarlarını ayırarak boyuna ikiye bölün. Sıcak suda ocağın üzerine koyun kaynayınca hemen alt üst edin, 1 dakika bekletip süzgece boşaltın. Sıcak suda fazla kalırsa ezilir.

Karıştırma kabına küçük doğranmış soğanı, biberi, domatesi, maydanozu koyun; salçaları, bulguru, yarmayı, sıvı yağı, pul biberi, tuzu ekleyin, karıştırın.

Tencerenin altına dip tutmaması için, marulun kestiğimiz damarlarını koyun. Herbir marul yaprağının içine Bulgurlu harçtan koyup muska şeklinde sarın, tencereye dizin, en üste yine kalan yaprakların damarlarını ve sarılamayan yaprakları serin. (Harcınız artarsa asma yaprağı, pazı yaprağı da sarıp ekleyebilirsiniz. ) Üzerine bir tabak kapatıp, 1, 5 kase su koyun. Yarım saat pişirin, suyu kalmasın.

Bu yemeği iki türlü sunuyoruz;

1. Sunum için; servis tabağına aldığınız sarmaların üzerine sarımsaklı yoğurt döküp; kızdırılmış biberli tereyağı gezdirin.

2. Sunum için; yumurtaları tuzla çırpın. Kızgın tereyağında arkalı önlü pişirin. Yumurtayı tavadan süzerek çıkarın, tavada kalan yağın içine sarmaları koyun. Bir-iki sarmaların dağılmasına izin vermeden karıştırın. Ayırdığınız yumurtayı üzerine geri boşaltın. Harmanlayın, ocağı söndürün; soğumadan servis edin.