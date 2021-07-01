Gelinim Mutfakta Mercimekli Sini Mantısı tarifi | Mercimekli Sini Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Mercimekli Sini Mantısı tarifi... Gelinim Mutfakta'da bugün yine lezzetli bir yemek yapılıyor. Sevilen programda büyük sezon finali öncesi zorlu bir menü hazırlandı. Hafta içi her gün birbirinden lezzetli yemek tariflerinin verildiği programda bugün Mercimekli Sini Mantısı yapılıyor. Peki Mercimekli Sini Mantısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

MERCİMEKLİ SİNİ MANTI MALZEMELERİ

Hamuru için malzemeler;

-1 adet yumurta

-1 su bardağı su

-3 su bardağı un

İç harcı için malzemeler;

-2 yemek kaşığı sıvı yağ

-1 adet soğan

-1 su bardağı yeşil mercimek

-Yarım çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı kırmızı biber

Sosu için malzemeler;

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1 tatlı kaşığı salça

-3 su bardağı su

-1 küp et suyu bulyon

Üzeri için malzemeler;

-Sarımsaklı yoğurt

-Tereyağında kızdırılmış nane, kırmızı

toz biber

MERCİMEKLİ SİNİ MANTI NASIL YAPILIR?

Öncelikle yoğurma kabına yumurta ve ılık suyu alıyoruz. Sonrasında yavaşça un ilave ederek çok yumuşak olmayan bir hamur hazırlıyoruz.

Ardından önceden hazırlanan mantı hamurunun üzerini örterek dinlenmeye bırakıyoruz.

Hamur dinlenirken iç harcı için 1 su bardağı yeşil mercimeği yıkayıp yumuşayana kadar haşlıyoruz. Suyunu süzdükten sonra bir köşede bırakıyoruz.

İnce doğranmış soğanı 2 dakika kadar sıvı yağda soteliyoruz. Sonra da yeşil mercimekleri ve kırmızı toz biber ile karabiberi ilave edip karıştırıyoruz.

Hazır hale getirdiğimiz iç harcını ocaktan alıp soğuması için bir köşeye koyuyoruz. Dinlenen hamuru da 2 beze olacak şekilde bölüyoruz.

Bir bezeyi un yardımı ile ince bir şekilde açıyoruz ve 4 cm boyutunda olacak şekilde kare kare kesiyoruz.

Ardından da iç harçtan hamurlara yerleştirerek kapatıyoruz. Yağlanmış tepsiye sırasıyla diziyoruz.

Tüm hamuru bu şekilde şekillendirdikten sonra mantıları önceden ısıttığımız 190 derece fırında hafif pembeleşene kadar pişiriyoruz.

İkinci aşamada sos için uygun bir kapta tereyağını erittikten sonra salça ekleyerek kavuruyoruz.

Sonra suyu ve lezzet katmak için 1 küp et suyu bulyonu ekleyerek bir taşım kaynatıp ocaktan alıyoruz.

Pembeleşen mantıları da fırından alarak üzerine hazırladığımız sosu gezdiriyoruz.

Son aşamada fırının derecesini 120 dereceye düşürerek mantıyı tekrar fırına atıyoruz. 10 dakika kadar suyunu çekene kadar fırında beklettikten sonra suyunu çekince fırından alıyoruz. Sonra da üzerine sarımsaklı yoğurt ve tereyağında kızdırdığımız nane ve kırmızı toz biberi gezdiriyoruz. Afiyet olsun.