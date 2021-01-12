Gelinim Mutfakta Mini Karnıyarık Tarifi |Mini Karnıyarık nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Mini Karnıyarık yapılışı ve tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Mini Karnıyarık yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Mini Karnıyarık nasıl yapılır? Mini Karnıyarık tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

MİNİ KARNIYARIK TARİFİ VE MALZEMELERİ

Malzemeler:

• 4 adet orta boy patlıcan

• Kızartmak için sıvı yağ

• 1 adet büyük boy soğan

• 2-3 diş sarımsak

• 3-4 adet domates

• 4 adet sivri biber

• Tuz, karabiber

• Birkaç dal maydanoz

Ayrıca:

• 1 adet limon

• 2 adet domates

(tercihen sert ve küçük boy)

GELİNİM MUTFAKTA MİNİ KARNIYARIK YAPILIŞI

Patlıcanları yıkayıp süzdükten sonra iyice kurulayın. Birkaç yerinden kürdanla delikler açın. Alacalı soyup yarım parmak uzunluğunda kesin. Patlıcanları kızgın yağda kızartın. Fazla yağının süzülmesi için kağıt havlu üzerine aktarın.

Soğanı piyazlık, sarımsakları ve biberleri de ince ince doğradıktan sonra birkaç kaşık sıvı yağ ile yumuşayana dek kavurun. Küp doğranmış domatesleri ekleyin. Birkaç dakika daha kavurup üzerini örtecek kadar su ilave edin. 5 dakika sonra ocaktan alın, doğranmış maydanozu ve karabiberi ekleyerek tatlandırın. Ilınmaya bırakın.

Patlıcanların ortasını cep şeklinde kesip boşluk elde edin. Ortalarına sebzeli karışımdan paylaştırın. Fırın tepsisine yerleştirin. Her patlıcanın üzerine çeyrek dilim domates ve birer dilim limon yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında 15 dakika pişirin. Fırından alın, ılık veya soğuk servis yapabilirsiniz.