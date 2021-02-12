Gelinim Mutfakta Muzlu Beyaz Çikolatalı Kapkek tarifi | Muzlu Beyaz Çikolatalı Kapkek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta'da haftanın son gününde gelinler Muzlu Beyaz Çikolatalı Kapkek yapıyor. Peki Muzlu Beyaz Çikolatalı Kapkek nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

MUZLU BEYAZ ÇİKOLATALI KAPKEK MALZEMELERİ VE TARİFİ

Gelinim Mutfakta programının 12 Şubat 2021 Cuma günü yayınlanan 640. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Muzlu Beyaz Çikolatalı Kapkek" tarifi burada!

Keki için;

- 2 adet muz

-1 çay bardağı toz şeker

-1 bardak un

-1 paket vanilya

-1 tatlı kaşığı kabartma tozu

-1 çay kaşığı karbonat

-Bir çimdik tuz

-1 yemek kaşığı yoğurt

-3 yemek kaşığı sıvıyağ

Kreması için;

125 gr. oda sıcaklığında tereyağı

125 gr pudra sekeri

Yarım paket krema

150 gr. beyaz pul çikolata

MUZLU BEYAZ ÇİKOLATALI KAPKEK NASIL YAPILIR?

Fırını 180 dereceye ısıtın. Muzu ezin.

Kuru malzemeleri bir araya getirin. Yumurta, muz, yağı ve yoğurdu ekleyip iyice çırpın.

Kağıt kapları metal kalıplara yerleştirin. Kek karışımını kalıpların ¾ ü dolacak şekilde paylaştırın.

Fırında 15-18 dakika pişirin. Kekler fırında pişerken kremayı ısıtıp beyaz çıkolataları ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpın.

Tereyağ ve pudra şekerini iyice çırpıp, beyaz çikolatalı kremayı ve vanilyayı ekleyip, harmanlayın.Sıkma torbasına alın ve keklerinizi süsleyin.

Süslemesi için muzu parmak kalınlığında kesip, benmarie usulü erittiğiniz çikolataya batırıp, yağlı kağıda alın. Krema sıktığımız keklerin üzerlerine birer adet koyup süsleyin.