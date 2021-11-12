Gelinim mutfakta muzlu krokanlı pasta tarifi | Bu lezzet kaçmaz!

Ekranların sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün muzlu krokanlı pasta tarifi deneniyor. Bu lezzet kaçmaz. Programı kaçırmadan izleyenler merakla 'muzlu krokanlı pasta nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir?' sorularını aratıyor. İşte Gelinim Mutfakta muzlu krokanlı pastatarifi...

GELİNİM MUTFAKTA MUZLU KROKANLI PAS TA TARİFİ

MUZLU KROKANLI PASTA MALZEMELERİ

Pandispanya için;

3 adet yumurta

75 gram su

100 gram toz şeker

150 gram un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Pastacı kreması için;

500 gram süt

35 gram un

35 gram nişasta

75 gram toz şeker

65 gram beyaz çikolata ya da 1 paket toz krem şanti

İçi İçin ;

1 paket kenton fındıklı krokan

1 adet muz

MUZLU KROKANLI PASTA NASIL YAPILIR?

3 yumurta akını çırparak kar haline getiriyoruz.

Yumurta sarıları ile toz şekeri başka bir kapta çırparak içine kalan malzemelerimizi ekliyoruz.

Homojen bir şekilde karıştığından emin olduktan sonra kar halinde olan yumurta akını spatula ile kabarıklığı sönmeden yavaşça kek hamurumuza yediriyoruz.

Altına yağlı kağıt serdiğimiz 18 cm pasta çemberine kek karışımını boşaltarak 170 derece önceden ısıtılmış fırında 30-35 dakika kadar pişiriyoruz.

Soğuduktan sonra kalıptan çıkarıp dinlenmesini sağlıyoruz.

Pandispanya 1 gün önceden hazırlanıp dinlendirilmelidir.

Krema için kısık ateşte beyaz çikolata dışındaki malzemeler sürekli karıştırılarak göz göz oluncaya kadar pişirilir ocaktan alınan kremaya çikolata eklenir ve çikolata içinde eriyinceye kadar çırpılır.

Üzerine yapışacak şekilde streç filmle soğumaya bırakılır. Eğer toz krem şantiyle yapılacak ise krema ocaktan alınmadan 1 2 dakika önce toz krem şanti eklenerek çırpılır.

Dinlenen pandispanya ortadan bıçak ip ya da pasta testeresi ile ikiye bölünür isterseniz 3 katlı da yapabilirsiniz

Pasta pandispanyanın üstte olan kısmı alta pişerken altta kalan düz kısmı üzerine gelecek şekilde yapılmalıdır.

Pandispanya süt ile ıslatılır ve ilk katına krema üzerine dilimlenen muz ve krokan konur diğer pandispanya da sütle ıslatılarak pastanın üzerine konulur.

Üzerine krem şantiyle sıva yapılır.