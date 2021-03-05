Gelinim Mutfakta Muzlu Rulo Pasta tarifi | Muzlu Rulo Pasta nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programının 5 Mart 2021 Cuma günü yayınlanan 655. Bölümünde yarışmacıların yaptığı Muzlu Rulo Pasta tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

MUZLU RULO PASTA MALZEMELERİ VE TARİFİ

4 adet yumurta (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı şeker

3 yemek kaşığı sıcak su

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Kreması için;

2 su bardağı süt

2 yumurta sarısı

1 çay bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 paket krem şanti (toz olarak)

Arasına;

1 adet muz

2 çorba kaşığı damla çikolata

Üzeri için;

Pudra şekeri

MUZLU RULO PASTA NASIL YAPILIR?

Krema için şanti ve vanilya haricindeki bütün malzemeyi karıştırarak pişirin.

Koyulaşınca vanilyayı ekleyip ocaktan alın. (Koyu kıvamlı bir krema olacak)

Ilınınca toz şantiyi ekleyip çırpın. Çırpmakta zorlanıyorsanız bir miktar süt ekleyerek çırpabilirsiniz.

Yumurtaları şeker ile iyice çırpın.

Daha sonra sıcak suyu ekleyip bembeyaz olana dek çırpalım.

Kuru malzemeleri bir kapta karıştırıp eleyerek ilave edelim. Güzelce karıştırıp hamuru hazırlayalım.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine harcı döküp her yerine eşit miktarda olması için spatula ile düzeltin.

Tepsiyi tezgaha vurarak düzelmesini sağlayın.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dk pişirin.İnce olduğu için çok çabuk pişiyor dikkat edin.

Fırından çıkan kekimizi bir başka yağlı kağıdın üzerine ters çevirin.

Üzerine bir bez örtüp soğumaya bırakın.

Soğumuş keki açarak 8 eşit parçaya bölün.

Kremayı sürüp muz ve damla çikolata ekleyerekbaşka rulo yapın.

Üzerine pudra şekeri serpin.