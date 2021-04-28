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Gelinim Mutfakta Nar Şerbeti tarifi | Nar Şerbeti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'nın bugünkü menüsünde Kırma Tavuk Kebabı ve Nar Şerbeti var. Ramazanda iftar menüsüne ekleyebileceğini nar şerbetinin tarifine haberimizde yer verdik. Peki Nar Şerbeti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Nar Şerbeti tarifi...

Gelinim Mutfakta Nar Şerbeti tarifi | Nar Şerbeti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Nar Şerbeti tarifi...  Ekonomik malzemeleri ve pratik yapımıyla her mutfakta yapılabilecek nar şerbeti için kolları sıvayın. Nar Şerbeti nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularının yanıtları haberimizde.

NAR ŞERBETİ MALZEMELERİ

1-1, 5 kg kadar Nar
2 su bardağı toz şeker
1 adet limonun suyu
1 adet çubuk tarçın
2 litre su

Süslemek için de 2 dilim limon hazırlayın.

NAR ŞERBETİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle narları ayıklayın.

Ardından üzerine limon suyu ve toz şekeri ekleyip nar tanelerini ezin. (Suyunun çıkması ve şeker tanecikleri  erimesi için.)

Daha sonra narları ezdikten sonra bir tencereye koyup üzerine su ve tarçın ekleyip 15-20 dakika orta harlı ateşte kaynatın.

Bir sonraki aşamada narlar yumuşadıktan sonra ocağın altını kapatıp soğuması için bekleyin.

Son olarak da soğuduktan sonra narları süzün ve limon dilimleri ile süslen. Soğuk olarak servis etmelisiniz. 

{TITLE_STRIP}Gelinim Mutfakta Kırma Tavuk Kebabı tarifi | Kırma Tavuk Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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