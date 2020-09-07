Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? Kanal D’nin sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta üçüncü sezon bölümleriyle ekranlara dönüyor. Hafta içi her gün yayınlanacak programın sunuculuğuna Onur Büyüktopçu devam edecek. Peki Gelinim Mutfakta ne zaman başlıyor? İşte Gelinim Mutfakta yeni sezon fragmanı!

GELİNİM MUTFAKTA NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Gelinim Mutfakta, yeni sezonuna 14 Eylül Pazartesi günü Kanal D'de başlıyor!

GELİNİM MUTFAKTA ONUR BÜYÜKTOPÇU'NUN SUNUMU İLE EKRANLARDA!

TV8'de iki sezon boyunca Yemekteyiz'i sunan Onur Büyüktopçu, son olarak ise Kanal D'de yayınlanan Çarkıfelek'te sunuculuk yapmıştı. Fatih Ürek'in programdan ayrılmasının ardından yarışmayı kimin sunacağı da merak konusuydu.

YAYIN TARİHİ ERTELENMİŞTİ

Gelinim Mutfakta'nın yeni sezon yayın tarihi daha önce 7 Eylül olarak duyurulmuştu. Ancak Kanal D yönetimi sürpriz bir kararla yarışmayı bir hafta erteledi. Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle 14 Eylül Pazartesi'den itibaren hafta içi her gün 11.00'de Kanal D'de olacak.

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SEZON FRAGMANI

Onur Büyüktopçu'nun sunumu ile Kanal D ekranının eğlenceli yemek programı olan Gelinim Mutfakta yeni sezonuyla başlıyor!

Yeni sürprizleriyle, eğlenceli bölümleriyle, duygu dolu dakikalarıyla ve gerilim dolu anlarıyla özlenen program Gelinim Mutfakta Onur Büyüktopçu'nun sunumuyla 14 Eylül Pazartesi Kanal D'de başlıyor!