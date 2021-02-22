Gelinim Mutfakta Oruk Kebabı tarifi | Oruk Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Oruk Kebabı tarifi... Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında izleyici karşısına geçen Gelinim Mutfakta'da bugün gelinler Oruk Kebabı yaparak hünerlerini sergiliyor. Ekranları başında programı izleyenler de gelinlerle birlikte mutfağa geçip yapılan yemekleri hazırlıyor. Bizler de Oruk Kebabı tarifini sizler için haberimizde derledik. Peki; Oruk Kebabı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

ORUK KEBABI MALZEMELERİ VE TARİFİ

Hazırlık ve pişirme süresi 40 dakikadır.

300 gram kuzu eti

30 gr. kuyruk yağı

2 yemek kaşığı ince bulgur

1 adetorta boy kuru soğan

Bir tutam tuz

1 tatlı kaşığı nane

2 tatlı kaşığı kırmızı pul biber

Servisi için;

Lavaş pide

5 adet orta boy yeşil sivri biber

1 adet domates

ORUK KEBABI NASIL YAPILIR?

Öncelikle ince bulguru küçük bir kaba alın. 2 yemek kaşığı sıcak suyla ıslatın.

Sonra şişmesi için üzerini streç 8-10 dakika kadar bekletin. Kabuğunu soyup ortadan ikiye kestiğiniz kuru soğanı, eti ve kuyruk yağını zırhtan geçirin.

Ardından zırhtan geçirdiginiz tüm malzemeyi ve şişen ince bulguru tuz, nane ve kırmızı pul biber ilavesiyle geniş bir tepside yoğurun. Yağlı kuzu kıymayı tepsiye alıp özleşene kadar tüm malzemeyi iyice yoğurun.

Daha sonra hazırladığınız harcı altı eşit parçaya bölün. Üzeri hafifçe yağlanmış şişlere, porsiyonladığınız kıyma harcını parmaklarınızı ıslatarak yayın.

Son olarak domatesi 6 dilim haline getirin biberlerle birlikte közleyin. Tavaya yap koymayın, öylece kebapları pişirin.