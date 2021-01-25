Gelinim Mutfakta Osmanlı Pilavı tarifi | Osmanlı Pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Osmanlı Pilavı yapılışı ve tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Osmanlı Pilavı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Osmanlı Pilavı nasıl yapılır? Osmanlı Pilavı tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

OSMANLI PİLAVI MALZEMELERİ VE TARİFİ

300 gr tavuk göğsü

1 adet küçük (arpacık) soğan

1 çay bardağı dolmalık fistık

1 çay bardağı kuş üzümü (Sıcak suda 15 dk bekletilir ve suyu süzülür)

3-4 adet kuru kayısı

2-3 adet ceviz

3 su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı tereyağ

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1. 5-2 ta tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı yenibahar

GELİNİM MUTFAKTA OSMANLI PİLAVI YAPILIŞI

Uygun bir tencereye sıvı yağ alınır. Kuşbaşı doğranmış tavuk göğsü eklenir suyunu salıp çekene kadar pişirilir.

Pişen tavuğa minik doğranmış soğan eklenir. İyice ölen soğanların üzerine dolmalık fıstık, kuş üzümü eklenir. biraz kavrulur.

Kuru kayısı, yenibahar, ceviz eklenir. Biraz daha kavrulur. Pirinçler eklenir tuzu ayarlanır.

Üzerini 1 parmak geçecek kadar sıcak su eklenir. Suyunu çeken pilav demlenmesi için 15 dk bekletilir. demlenen pilav servise hazırdır. AFİYET OLSUN...