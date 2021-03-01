Gelinim Mutfakta Patlıcanlı Volovan tarifi | Patlıcanlı Volovan nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Patlıcanlı Volovan tarifi... Gelinim Mutfakta haftanın ilk gününde yine enfes bir tatla karşımızda. Gelinle bugün Patlıcanlı Volovan yaparak hünerlerini sergileyecek. Bizde yarışmanın izleyicileri için Gelinim Mutfakta Patlıcanlı Volovan tarifine haberimizde yer verdik.

PATLICANLI VOLOVAN MALZEMELERİ VE TARİFİ

Patlıcanlı Volovan için hazırlık ve pişirme süresi 40 dakikadır. İşte malzemeler;

12 milföy hamuru

2 patlıcan

1 yemek kaşığı tahin

1 diş sarımsak

1 çay kaşığı kırmızı pul biber

1 yumurta sarısı

Tuz

Karabiber

Süslemek için ise Taze kekik gerekmektedir.

PATLICANLI VOLOVAN NASIL YAPILIR?

Öncelikle hamurları yumuşaması için 15 dakika oda sıcaklığında bekletin. Sonra yuvarlak bir kalıpla her bir hamurdan iki parça kesin.

Ardından 12 tanesini kenarlardan 1 cm kalacak kadar daha küçük bir kalıpla ortasından keserek halka şekli verin. Hemen arkasından halka şeklindeki hamurları yuvarlak hamurların üzerine yapıştırın.

Sıra dizmeye geldi. Önce yağlı kağıt serilmiş bir tepsiye dizin. Sonra hamurların kenarlarına fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün ve 200 dereceye ayarlanmış fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.

Piştikten sonra fırından çıkarıp soğumaya bırakın. Patlıcanları fırın ızgarasında yumuşayana kadar közleyin.

Sonra kabuklarını soyup suyunu süzün ve bir kaseye alın. İçine sarımsak rendeleyin ve tahin, tuz, karabiber, pulbiber ekleyip karıştırın.

Son olarak karışımı volovanların içine doldurun. Üzerlerini taze kekik ile süsleyerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun...