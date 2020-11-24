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Gelinim Mutfakta Peravu Mantı tarifi |Peravu Mantı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Peravu Mantı tarifi nedir? Peravu Mantı bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Peravu Mantı tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Duvaklı Pilav yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...

Peravu Mantı yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Peravu Mantı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Peravu Mantı nasıl yapılır? Peravu Mantı tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

PERAVU MANTI MALZEMELERİ VE TARİFİ

Hamuru için:

4 su bardağı un
1 yumurta
Bir tutam tuz
Sosu için:

200 gr kuşbaşı et
Salça
3 tahta kaşığı sıvı yağ

Mantının içi için:

150 gram beyaz peynir
1 çay kaşığı kuru nane
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı pul biber
Tuz

PERAVU MANTI NASIL YAPILIR?

Un ,yumurta ve bir tutam tuz karıştırılarak orta sertlikte bir hamur yoğrulup 15 dakika dinlenmeye bırakılır. Bu arada iç harcı hazırlanır peynir bir çatalla ezilir.

Ezilen peynirlerin içine nane ,karabiber ve pul biber eklenerek karıştırılır.

Dinlenmiş hamur açılır, büyük kareler halinde dilimlenerek peynirli harçtan içlerine bir miktar koyulur.

Muska şekli vererek kapatılır.

Bir tencereye iki litre kadar su koyulup kaynamaya bırakılır. Bu arada sosu için küçük küçük doğradığımız kuşbaşılar bir kaşık salça ve iki su bardağı kadar su koyularak pişirilir.

Kaynayan mantı suyunun içine mantılar dikkatlice bırakılarak 10 dakika pişirilir.

 

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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