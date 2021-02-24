Gelinim Mutfakta Perde Pilavı tarifi | Perde Pilavı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta'nın yarışmacıları haftanın üçüncü gününde perde pilavı için kolları sıvadı. Lezzetli tadıyla gönüllerde taht kuran Perde Pilavının malzemeleri ve yapılışına haberimizden ulaşabilirsiniz.

PERDE PİLAVI MALZEMELERİ VE TARİFİ

Hamuru için;

50 gr tereyağı veya margarin (oda sıcaklığında)

Yarım çay bardağı sıvı yağ

Yarım çay bardağı yoğurt

Yarım çay bardağı su

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karbonat

3,5 su bardağı un

Pilavı için;

3 tane tavuk budu

1,5 su bardağı pirinç

2 su bardağı tavuk suyu

4 yemek kaşığı zeytınyağı

1,5 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı karabiber

3 yemek kaşığı badem

1 yemek kaşığı çam fıstığı

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?

Öncelikle tavukları haşlayın.

Hamur için;

Karıştırma kabına bütün malzemeleri alıp karıştırın. Üzerine aldığı kadar un ekleyip kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olana kadar yoğurun

Hamuru 1 dakika kadar dinlendirdikten sonra 6 eşit bezeye bölün. Bir tane beze alıp biraz un kullanarak oklava veya merdane yardımı ile yemek tabağından biraz daha büyük olacak şekilde açın.

Ardından sıvı yağ ile yağladığınız ısıya dayanıklı herhangi bir fırın kabının içerisine bademleri sıralayıp üzerine açtığınız hamuru yerleştirin. Haşlanan tavukları elinizle didikleyin.

Pilav için;

Bir tencerenin içerisine zeytinyağını alıp üzerine çam fıstığı ve bademi atıp biraz kavrulana kadar karıştırın. Daha sonra yıkayıp süzdüğünüz pirinçleri de ekleyip 5 dakika daha kavurup üzerine 2 su bardağı haşlanan tavuğun suyundan ekleyin

Sonra tuzunu ve şekerini ekleyip pilavı pişmeye bırakın. Pişen pilava didiklediğiniz tavukları ve karabiberi ekleyip karıştırın pilavı soğuması için bir kenara alın.

Pilav soğurken hamurunu hazırlayın. Hamurun içerisine soğuyan pilavdan koyup kenarlardan sarkan parçaları pilavın üzerine kapatıp elinizle hafif bastırın.

20 derece de, 30 dakika pişirin ve hazır, Afiyet Olsun.