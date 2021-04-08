Gelinim Mutfakta Peynirli Gözleme tarifi | Peynirli Gözleme nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında hafta içi her gün yayımlanan Gelinim Mutfakta'da haftanın 4. gününde yarışmacılar kendilerine söylenen Peynirli Gözlemeyi yaparak en yüksek puanı almaya çalıştı. Bizler de sizler için programda verilen Peynirli Gözleme malzemelerini ve tarifini haberimizde derledik.

PEYNİRLİ GÖZLEME MALZEMELERİ

Peynirli Gözleme için 2,5 su bardağı un, 1 su bardağı ılık su ve 1 tatlı kaşığı tuz gerekmektedir.

İç harcı için ise 2 su bardağı beyaz peynir – rende, 1 su bardağı kaşar peyniri – rende, ½ bağ maydanoz gerekmektedir.

PEYNİRLİ GÖZLEME NASIL YAPILIR?

Öncelikle beyaz peynir ve kaşar peyniri rendeleyelim. Maydanozu ince kıyıp peynirlerle karıştıralım.

Sonra bir karıştırma kabına un, tuz ve ılık suyu ekleyip, yoğuralım ve ve bir hamur kıvamına getirelim.

Ardından ceviz büyüklüğünde bezeler kopararak hafif unladığımız tezgahta hamuru ince olacak şekilde açalım.

Ortasına peynirli harçtan koyup bir zarf şeklinde kapatalım.

Daha sonra ocağa tavayı alıp içerisine ayçiçek yağı döküyoruz ve bir kağıt havlu yardımıyla tavanın her tarafına yayalım.

Son olarak gözlemeyi tavaya alalım alt tarafı pişerken üzerine ayçiçek yağı gezdirip ve çevirelim. Hazırladığımız bütün gözlemeleri bu şekilde pişirelim. Afiyet Olsun...