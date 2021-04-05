Gelinim Mutfakta Pideli Köfte tarifi |Bursa usulü Pideli Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Pideli Köfte tarifi... Gelinim Mutfakta takipçileri programda gelinlerin yaptığı pideli köftenin malzemelerini ve yapılışını araştırıyor. Peki Pideli Köfte nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Bursa usulü yapacağınız pideli köftenin tarifi...

PİDELİ KÖFTE MALZEMELERİ

1 adet tırnak pide

2 yemek kaşığı tereyağı

Köfte için Malzemeler

500 gr. dana kıyma

1 adet soğan – rende

1 su bardağı ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tutam kuru kekik

Salçalı sos için malzemeler şöyle;

2 – 3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

½ su bardağı su

Tuz

Karabiber

Servis için Malzemeler

6 adet büyük çeri domates

4 – 5 adet sivri biber

Süzme yoğurt

Pul biber

Kuru nane

PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR?

Köfte için, soğan ve sarımsak rendeleyin.

Kıyma, ekmek içi ve baharatları içine dahil edip köfteleri hazırlayın.

Az yağda veya yağsız bir şekilde köfteleri pişirin.

Sosu için, 2 yemek kaşığı tereyağı eritin. Salça ekleyip iyice karıştırın ve ardından suyu ekleyin:

Bir taşım kaynatın. Pideyi ısıtıp küçük küçük doğrayın.

Tabağa yerleştirip üzerine köfteleri koyun ve sos dökün. Yemeğiniz hazır, Afiyet olsun...