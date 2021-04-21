Gelinim Mutfakta Piliç Topkapı tarifi | Piliç Topkapı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Piliç Topkapı tek başına bir öğün olarak servis edilebilir. Piliç Topkapı yemeğini kısaca iç pilavla doldurulmuş piliç sarma olarak tarif etmek mümkün. Peki Piliç Topkapı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Piliç Topkapı tarifi...

PİLİÇ TOPKAPI MALZEMELERİ

Gelinim Mutfakta Piliç Topkapı yemeği için malzemeler şöyle;

4 büyük tavuk budu

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Tuz

İç pilav için malzemeler şöyle;

1 su bardağı pirinç

1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1 yemek kaşığı kuş üzümü

1 orta boy soğan

1 çay kaşığı yenibahar

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı karabiber

1 su bardağı su

Zeytinyağı

Tuz

PİLİÇ TOPKAPI NASIL YAPILIR?

Öncelikle bir kabın içinde yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 çay kaşığı karabiber, kırmızı biber ve tuz koyup karıştırın.

Kemiğinden ayrılmış ve açılmış tavuk butlarını yayvan bir kapta terbiye ettikten sonra derin bir kaba pirinçleri dökün ve 15-20 dakika suda bekletin.

Ardından bir tavaya zeytinyağı ekleyip 1 yemek kaşığı dolmalık fıstığı birlikte kavurun. Soğanları da küp şeklinde doğradıktan sonra pembeleşinceye kadar kavurun.

Pirinci süzüp tavaya ilave edin ve 5 dakika birlikte kavurun. Ardından karabiber, nane, yenibahar, kuş üzümü ve tuzu ilave edin.

1 bardak su ekleyip ocağın altını kısın ve suyunu çekene kadar pişirin sonra da demlenmeye bırakın.

1 tane açılmış tavuk budunu, derisi aşağıya bakacak şekilde ısıya dayanıklı fırın kabına alın.

İç pilavı 4’e bölüp bir parçasını ekleyin Tavuğu kenarlarından tutarak bohça şekline getirdikten sonra kürdanlarla tutturun. Ters çevirip tepsiye koyun.

1 çay bardağı suyun içine yarım yemek kaşığı domates salçası ilave edin. Yarım çay bardağı zeytinyağı da döküp birlikte karıştırın. Salçalı sosu tavukların üzerine yavaşça dökün.

Son olarak da önceden ısıttığınız 200 derece fırında 30-35 dakika kadar pişirin. Ve hazır, Afiyet olsun...