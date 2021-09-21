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Gelinim Mutfakta pırasa mücveri tarifi | Pırasa mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında Demet Akalın günün tarifinin pırasa mücveri olduğunu açıkladı. Bunun üzerine izleyiciler tarifi merakla araştırmaya başladı. Peki Pırasa mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta pırasa mücveri tarifi...

Gelinim Mutfakta pırasa mücveri tarifi | Pırasa mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Demet Akalın'ın hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında gelinler pırasa mücveri tarifini deniyor. Bunun üzerine izleyiciler Pırasa mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? sorularını merakla aratıyor. Biz de Gelinim Mutfakta pırasa mücveri tarifine haberimizde yer verdik...

PIRASA MÜCVERİ MALZEMELERİ

2 adet pırasa

1 tutam maydanoz

2 adet yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 yemek kaşığı pul biber

1 su bardağı un

Kızartmak için;

1 çay bardağı sıvı yağ

Gelinim Mutfakta pırasa mücveri tarifi | Pırasa mücveri nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

PIRASA MÜCVERİ TARİFİ

Pırasayı ve maydanozu çok ince şekilde küçük olarak doğrayın.

Diğer malzemeleri sırasıyla ekleyip karıştırın. Yanmaz tavaya yağı koyun. Isınınca birer kaşık yağa koyun.

Kaşıkla üzerini yassılaştırın, her iki tarafını çevirerek kızartın. Servise hazır, afiyet olsun.

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