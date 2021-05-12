Gelinim Mutfakta Pırasalı Kiş tarifi | Pırasalı Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün Pıraslı Kiş yapılacak. Değişik lezzetler denemek isteyenler hemen kağıtları kalemleri hazırladı. Bizler de sizin için bu tarife haberimizde yer verdik. Pırasalı Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Pırasalı Kiş tarifi...

PIRASALI KİŞ MALZEMELERİ

200 gram tereyağı

2 yumurta

1 fiske tuz

Yarım su bardağı su

Aldığı kadar un

Harcı için;

Orta irilikte doğranmış iki adet pırasa

1 miktar sıvı yağ ( pırasaları kavurmak için)

3-4 dilim beyaz peynir

Kasar peyniri rendesi

Tercihe göre kırmızı pul biber

Sosu için;

2 yumurta

1 paket sıvı krema

Tuz

PIRASALI KİŞ TARİFİ

Nefis kolay ve pratik bu lezzeti misafirleriniz çok sevecek. Börek tadında harika bir tuzlu tart denemeye değer.

Yumuşak tere yağına yumurtaları su ve tuzu ekleyelim.

Unu kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyelim. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim.

Oklavayla açtığımız hamuru borcama yerleştirelim ve kabarmasını önlemek için her tarafına çatal batıralım.

Önceden ısıtılmış fırında 180-200 derecede 10 dk kızartalım.

Sonra az sıvı yağda kavurup soğuttuğumuz pırasaları hamurumuza yerleştirelim.

Beyaz peyniri her yerine eşit şekilde elimizle ezerek ekleyelim.

Krema ve yumurtayı iyice çırpıp hamurumuza gezdirerek dökelim ve en son kasar rendesi ilave edip, fırınlıyalım.

180-200 derece de altı üstü kızarana kadar pişirelim. Sıcak servis edelim. Afiyet olsun.