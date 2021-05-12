Gelinim Mutfakta Pırasalı Kiş tarifi | Pırasalı Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Seda Sayan'ın sunduğu Gelinim Mutfakta programında bugün gelinler Pırasalı Kiş hazırlayacak. İzleyenlerin merak ettiği bu tarife haberimizde yer verdik. Gelinim Mutfakta Zeytinyağlı Biber Dolması tarifi | Zeytinyağlı Biber Dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Gelinim Mutfakta Pırasalı Kiş tarifi...
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan yarışma programı Gelinim Mutfakta'da bugün Pıraslı Kiş yapılacak. Değişik lezzetler denemek isteyenler hemen kağıtları kalemleri hazırladı. Bizler de sizin için bu tarife haberimizde yer verdik. Pırasalı Kiş nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte Gelinim Mutfakta Pırasalı Kiş tarifi...
PIRASALI KİŞ MALZEMELERİ
200 gram tereyağı
2 yumurta
1 fiske tuz
Yarım su bardağı su
Aldığı kadar un
Harcı için;
Orta irilikte doğranmış iki adet pırasa
1 miktar sıvı yağ ( pırasaları kavurmak için)
3-4 dilim beyaz peynir
Kasar peyniri rendesi
Tercihe göre kırmızı pul biber
Sosu için;
2 yumurta
1 paket sıvı krema
Tuz
PIRASALI KİŞ TARİFİ
Nefis kolay ve pratik bu lezzeti misafirleriniz çok sevecek. Börek tadında harika bir tuzlu tart denemeye değer.
Yumuşak tere yağına yumurtaları su ve tuzu ekleyelim.
Unu kontrollü olarak yavaş yavaş ekleyelim. Orta yumuşaklıkta bir hamur elde edelim.
Oklavayla açtığımız hamuru borcama yerleştirelim ve kabarmasını önlemek için her tarafına çatal batıralım.
Önceden ısıtılmış fırında 180-200 derecede 10 dk kızartalım.
Sonra az sıvı yağda kavurup soğuttuğumuz pırasaları hamurumuza yerleştirelim.
Beyaz peyniri her yerine eşit şekilde elimizle ezerek ekleyelim.
Krema ve yumurtayı iyice çırpıp hamurumuza gezdirerek dökelim ve en son kasar rendesi ilave edip, fırınlıyalım.
180-200 derece de altı üstü kızarana kadar pişirelim. Sıcak servis edelim. Afiyet olsun.