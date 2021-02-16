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Gelinim Mutfakta Pita Ekmeğinde Falafel tarifi | Pita Ekmeğinde Falafel nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta programının 16 Şubat 2021 Salı günü yayınlanan 642. Bölümünde yarışmacılar Pita Ekmeğinde Falafel yemeği yapıyor. Peki; Pita Ekmeğinde Falafel nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Gelinim Mutfakta Pita Ekmeğinde Falafel tarifi | Pita Ekmeğinde Falafel nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta Pita Ekmeğinde Falafel tarifi... Seda Sayan'ın sunumuyla hafta içi her gün Kanal D ekranlarına gelen Gelinim Mutfakta yemek yarışmasında bu kez gelinler Pita Ekmeğinde Falafel yapıyor. Bizler de sizler için Pita Ekmeğinde Falafel tarifini haberimizde derledik.

PİTA EKMEĞİ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Hazırlık ve pişirme süresi 45 dakikadır. İşte malzemeleri;

Yarım su bardağı sıcağa yakın ılık süt
Yarım yemek kaşığı kuru maya
Yarım yemek kaşığı toz şeker
1 çaybardağı ılık su
3 çorba kaşığı yoğurt
1 çay kaşığı tuz
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yaklaşık 2 bardak un

PİTA EKMEĞİ NASIL YAPILIR? 

Hamuru yoğurup mayalandırın.

Hamur mayalandıktan sonra fırını en yüksek derecede ısınmaya bırakın. (250 dereceye fırını ısıtalım).

Mayalanan hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar alıp elinizle yuvarlayın.

Çok hafif unlayarak merdane yardımıyla tatlı tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açın. Kalınlığı 1-1. 5 cm kalınlığı yeterlidir.

Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine 6 adet dizin.

En yüksek derecede ısınmış fırına tepsiyi koyun, 5-6 pişecek.

Gelinim Mutfakta Pita Ekmeğinde Falafel tarifi | Pita Ekmeğinde Falafel nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

FALAFEL MALZEMELERİ 

Malzemeleri şöyle;

-1 su bardağı nohut – 1 gece su da bekletilmiş

-1 adet orta boy soğan

-1 diş sarımsak

-1 tutam maydanoz

-4-5 dal kişniş

-1 tutam pulbiber

-1 tatlı kaşığı kimyon

-1 tutam kişniş

-1 tatlı kaşığı karabiber

-Bir tutam Tuz

-3 kaşık un

Kızartmak için;

-1 bardak sıvıyağ

Sosu için;

-Yarım limon suyu

-1 çorba kaşığı tahin

-3 çorba kaşığı süme yoğurdu

-1 çorba kaşığı zeytinyağı

-Bir tutam tuz

-Bir tutam toz biber

FALAFEL YAPILIŞI

Soğan ve sarımsağı doğradıktan sonra, maydanoz ve kişnişlerin yaprak kısımlarını ayırın.

Daha sonra (un hariç) tüm malzemeyi rondoya attıktan sonra biraz pütürlü kalacak şekilde geçirin.

Tamamen püre olmasın.

Bu karışıma 2-3 kaşık un ekleyip yoğurun.

Elde ettiğiniz karışımdan ceviz büyüklüğünde toplar yapıp üzerine bastırın.

Bir tavaya bolca yağ ekleyip kızartmasını bekleyin. Derin yağda köftelerinizi kızartmaya başlayın. Ve hazır, Afiyet olsun...

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