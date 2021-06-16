Gelinim Mutfakta Pita ekmekte mantar kokoreç tarifi | Pita ekmekte mantar kokoreç nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Birbirinden lezzetli tariflerin verildiği Gelinim Mutfakta'da bu kez Pita ekmekte mantar kokoreç hakkında bilgiler yer aldı. Yarışmacılar bugün Pita ekmekte mantar kokoreç yaptı. Peki Pita ekmekte mantar kokoreç nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

PİTA EKMEKTE MANTAR KOKOREÇ MALZEMELERİ

1 su bardağı ılık süt

Yarım su bardağı yoğurt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya veya yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1, 5 tatlı kaşığı tuz

4-5 su bardağı un

Kokoreç için malzemeler şöyle;

300 gram kuzu kokoreç

2-3 yemek kaşığı yağ

1 adet sivri biber

1 adet domates

Tuz, bolca top kekik ve pul biber

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PİTA EKMEKTE MANTAR KOKOREÇ NASIL YAPILIR?

Öncelikle Ilık su, süt, şeker ve mayayı tel çırpıcı yardımıyla maya tamamen eriyene dek karıştırıp yoğurt ve kontrollü olarak unu, tuzu ekliyoruz.

Ardından hafif ele yapışan bir hamur yoğurun ve 30 dk mayalandırdıktan sonra unlanmış tezgahta yeniden yoğurup havasını alıyoruz. Sonrasında orta büyüklükte bezeler yapıyoruz.

Bir sonraki aşamada bezeleri 10 dakika kadar mayalandırıp hafif unlayarak çok ince olmayacak şekilde merdaneyle açıyoruz.

Ardından önceden ısıttığının fırının en yüksek derecesinde fanlı ayarda 15 dakika kadar pişiriyoruz.

300 gram kuzu kokoreçi kendi yağında orta sıcaklıkta ısınmış döküm tavada her yüzü 6-7 dakika pişecek şekilde pişirip kenara alıyoruz.

Satırla doğruyoruz ve aynı tavaya çok az yağ ilave edip ince ince doğranmış 1 adet biber ve domatesi tavada çevirerek pişiriyoruz.

Son olarak kıydığımız kokoreçleri de tavaya alıp bolca kekik, pul biber ve damak tadınıza göre tuz ekleyerek servise hazır hale getiriyoruz. Afiyet Olsun.