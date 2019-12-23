Gelinim Mutfakta porsiyonluk lahana dolma nasıl yapılır? Lahana Dolma tarifi
Galeta Unlu Tatlı nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Kıyasıya yarışan gelinler bugün Galeta Unlu Tatlı yapıp çeyrek altını almaya çalışacak. İşte bugünün menüsü..
Porsiyonluk lahana dolma nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Gelinim Mutfakta da yarışan gelinlerin bugünü yemeği porsiyonluk lahana dolma oldu. Peki hangi gelin çeyrek altını alacak? İşte günün yemeği
Porsiyonluk Kıymalı Lahana Dolması Tarifi İçin Malzemeler
- 1 adet küçük boy beyaz lahana
İçi için:
- 1 adet kuru soğan (yemeklik doğranmış)
- 3 diş sarımsak (küçük doğranmış)
- 1 su bardağı pirinç
- 250 gr dana kıyması
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 1 adet yeşil biber (küçük doğranmış)
- 1 adet domates (rendelenmiş)
- 1 tutam ince kıyım dereotu, maydanoz
- 1 çay kaşığı tuz, karabiber, pul biber,
- Yarım çay kaşığı köri, yenibahar
- 1 tatlı kaşığı kuru nane
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için:
- 1 tatlı kaşığı biber salçası
- 2, 5 subardağı su
- 1 çay kaşığı tuz
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tereyağı
Porsiyonluk Lahana Dolması Tarifi Yapılışı
Beyaz lahananın dip kısmını keselim ortadan ikiye keselim yapraklara ayıralım, yıkayalım.
Bir tencere su dolduralım biraz tuz atalım kaynamaya bırakalım kayanayan suya yaprakları atalım 3-5 dk haşlayalım.
Hemen soğuk dolu kaba alalım. Sonra süzelim diğer tarafta tepsinin içinde iç malzemeleri 2-3 dk yoğuralım.
Bir küçük kase alalım lahanaları dışarı sakacak şekilde 2-3 yaprak yerleştirelim.
Ortalarına yumurta büyüklüğünde iç malzemeden koyalım. Dışarı çıkan yaprakları üzerine kapatalım.
Tencerenin dibine 2 yaprak lahana koyalım dibinin yanmaması için dolmaları tencereye dizelim.
Üzeri için su tuz salçayı çırpalım dolmaların üzerine gezdirerek dökelim tereyağını parça parça koyalım zeytin yağını gezdirerek dökelim.
Sıkıca bir porselen tabak kapatalım 5 dk orta ateşte sonra çok kısık ateşte 2 saat pişirelim afiyet olsun. Sıcak servis yapalım
Not: Dolmalar pişince 10-15 dk dinlendirelim arzuya göre sarımsaklı yoğurt ile tüketebiliriz
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