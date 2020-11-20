Gelinim Mutfakta Portakal Kasesinde Sütlaç tarifi | Portakal Kasesinde Sütlaç nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
Portakal Kasesinde Sütlaç tarifi nedir? Portakal Kasesinde Sütlaç bugün Gelinim Mutfakta'da gelinler tarafından yapılıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Portakal Kasesinde Sütlaç tarifi nasıl yapılır? ise merak konusu oldu. İşte Portakal Kasesinde Sütlaç yapılışı, tarifi ve malzemeleri haberimizde...
Portakal Kasesinde Sütlaç yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Portakal Kasesinde Sütlaç yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Portakal Kasesinde Sütlaç nasıl yapılır? Portakal Kasesinde Sütlaç tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...
PORTAKAL KASESİNDE SÜTLAÇ MALZEMELERİ VE TARİFİ
Portakal
Süt
Pirinç
Mısır nişastası
Su
Vanilya
Toz şeker
1 portakal kabuğu rendesi
Tuz
Tuzsuz tereyağı