Gelinim Mutfakta Portakal Kasesinde Sütlaç tarifi | Portakal Kasesinde Sütlaç nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Portakal Kasesinde Sütlaç yapılışı ve tarifi.. Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Portakal Kasesinde Sütlaç yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Portakal Kasesinde Sütlaç nasıl yapılır? Portakal Kasesinde Sütlaç tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

PORTAKAL KASESİNDE SÜTLAÇ MALZEMELERİ VE TARİFİ

Portakal

Süt

Pirinç

Mısır nişastası

Su

Vanilya

Toz şeker

1 portakal kabuğu rendesi

Tuz

Tuzsuz tereyağı