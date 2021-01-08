Gelinim Mutfakta Portakallı İrmik Tatlısı Tarifi |Portakallı İrmik Tatlısı nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?

Portakallı İrmik Tatlısı yapılışı ve tarifi... Kanal D ekranlarının sevilen yarışması Gelinim Mutfakta yeni sezonda yepyeni yarışmacılarla izleyici ile buluştu. Gelinler bugün Portakallı İrmik Tatlısı yapacak. Peki kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Portakallı İrmik Tatlısı nasıl yapılır? Portakallı İrmik Tatlısı tarifi ve Malzemeleri nelerdir? detaylar haberimizde...

PORTAKALLI İRMİK TATLISI MALZEMELERİ

Portakal sosu için:

3 yemek kaşığı mısır nişastası

Yarım su bardağı toz şeker

2 su bardağı portakal suyu

Muhallebisi için:

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı irmik

5 su bardağı süt

1 paket vanilya

PORTAKALLI İRMİK TATLISI NASIL YAPILIR?

Portakal suyunu şeker ve nişastayla birlikte bir tencereye aktarın ve topak kalmayana kadar karıştırın.

Tencereyi ocağa alıp kıvamı koyulaşana kadar pişirin.

Kalıbı ya da fırın kabını hafifçe ıslatıp koyulaşan portakal sosunu kalıba aktarın.

Oda sıcaklığına gelen sosu buzdolabına kaldırın.

Bir başka tencerede irmik, şeker ve sütü pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Tencereyi ocağa alıp orta ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin.

Kıvamı koyulaşınca vanilyayı da ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

Buzdolabında soğuttuğunuz portakallı sosun üzerine irmikli muhallebiyi aktarın ve üst yüzeyini düzleştirin.

Ilınan tatlıyı yeniden buzdolabına kaldırın.

3-4 saat dinlendirdiğiniz tatlıyı ters çevirerek dikkatle kalıptan çıkarın.

Dilimleyip tabaklara aldıktan sonra dilediğiniz gibi süsleyin ve servis yapın. Afiyet olsun…